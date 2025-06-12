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潭雅神綠園道戲水季來了！ 6月14日起邀市民同樂清涼一夏

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供
潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供

連日盛夏高溫達37、38度，各地游泳池人滿為患，位在潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費，至9月1日止共12周，每周六、日上午10時至下午4時30分開放，每整點及半點鐘各放水10分鐘，邀請家長在著小朋友一起親子同樂。

台中市觀旅局表示，潭雅神綠園道戲水區內目前已有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴柱及2座噴水槍等戲水設施，一旁也貼心設置驛站供民眾更衣淋浴，大幅提升親子使用的安全及舒適性，這些精彩的設施既能讓小朋友玩得開心，也為大人們提供一處避暑放鬆的好地方。

局長陳美秀指出，潭雅神綠園道戲水區目前全部免費，每年夏天都受大小市民朋友的喜愛，本周六6月14日開放後，強調遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，也請勿以眼睛探看噴水孔，避免危險；也呼籲大家共同愛護戲水設施，讓所有民眾都能安心使用這些設施。

陳美秀同時提醒，為提升遊客良好的自行車騎乘環境品質，潭雅神綠園道全線禁行微型電動二輪車，若民眾違反規定騎乘，依道路交通管理處罰條例可以開罰300至1200元罰款，為了維護綠園道友善環境，呼籲民眾配合規定，同時強調騎乘自行車時應遵守交通規則的重要性，確保自身與他人的安全。

潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供
潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供
潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供
潭雅神綠園道終點的中科公園「戲水區」，中市觀光旅遊局宣布6月14日起正式開放，且全部免費。圖／中市觀旅局提供

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