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中市減重行動開跑 6都最胖副市長鄭照新參加

中央社／ 台中12日電
台中市衛生局12日舉行「2025台中星燃計畫終結超重挑戰」啟動記者會，宣布減重促進行動正式起跑，邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金，副市長鄭照新（右5）將加入減重行列。中央社
台中市衛生局12日舉行「2025台中星燃計畫終結超重挑戰」啟動記者會，宣布減重促進行動正式起跑，邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金，副市長鄭照新（右5）將加入減重行列。中央社

根據教育部體育署調查顯示，台中市113年過重或肥胖民眾占38.4%，台中市衛生局今天宣布減重促進行動將開跑，號稱6都最胖副市長的台中市副市長鄭照新也加入行列。

根據教育部體育署公布運動現況調查結果，台中市113年過重或肥胖的民眾占38.4%，排名6都第2瘦，僅次於台北市，且較前一年減少4.5%。

台中市衛生局今天舉行「2025台中星燃計畫終結超重挑戰」啟動記者會，宣布減重促進行動正式起跑，邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金。鄭照新宣布將加入減重行列，希望甩「6都最胖副市長」稱號，並當場磅秤體重112.5公斤；而金氏世界紀錄最年長羽球員的104歲林友茂也現身說明養生之道及運動的好處。

鄭照新表示，睡眠少、應酬多是肥胖的原因，現在他儘量不吃宵夜，過去以來，他常常減重又復胖，這次是參加世壯運時，被林友茂氣勢昂揚及手腳靈活的狀態給激勵到，也體認到健康的重要性，現在台中市排名6都第2瘦，只要他減重成功，台中市就是6都第1瘦。

林友茂在世壯運中向輝達創辦人黃仁勳提到養生之道是「多看美女」，他今天補充說，運動、唱歌及跳舞都能減重，至於多看美女有附帶3個條件，眼動手不動、心動不行動、上動下不動，這樣才能保障女性。

台中市衛生局長曾梓展說明，活動自6月16日開跑，只要體位過重且身體質量指數（BMI）超過24的年滿18歲台中市民，可至全市衛生所及合作醫療院所報名，減重期間3個月。最終減重達3%以上就有機會參加抽獎，總獎金高達30萬元好禮。

曾梓展表示，減重達5%以上成功者，個人組的肥胖者（BMI≧27）就有機會抱走最高3萬元獎金，團體組可獲得10萬元高額獎勵；若是18歲以下的兒童及青少年，可參加中央的健康體位試辦計畫。

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