南投2千萬遊客去哪？ 議員質疑一半人「被消失」

南投縣議員林友友今天質詢指出，中央觀光數據低估南投觀光成效，批評「人來了，但沒被算進去」，敲求縣府應更新據點提報名單並導入智慧統計，避免政策錯判。

林友友說，根據交通部觀光署資料，南投縣2023年遊客總人次為1040萬6692人，較前年減少逾50萬人，僅日月潭與八卦山風景區進入百大景點，分別排名第57與92名，顯示南投在全國觀光排名節節後退。

林友友認為，南投觀光不但不差，甚至「人更多」，問題出在統計方式與據點提報過時。她直指，像紫南宮、石龍宮、中興新村、福興溫泉與南投會展中心等人潮熱點，未納入中央統計體系，導致觀光數字嚴重失真。她說「人有來，但沒被算進去」，這讓民眾與中央誤判南投觀光力道，也讓地方在爭取資源上處於劣勢。

觀光處則回應，根據縣府統計，南投去年觀光人次為2348萬，相較前年的2200萬仍呈正成長。不過，觀光署主要統計「登記提報據點」，若縣府未更新提報名單，則熱區人潮難以反映在中央系統內。

林友友說，許多縣市早已導入電信大數據作為統計依據，例如鹿港、安平等地透過基地台訊號累積人次，雖可能重複計算，但至少「人流有呈現」。

反觀南投仍以傳統門票與車流為估算基礎，園區型景點「一人一票」，在數據上自然吃虧。她呼籲縣府加快腳步，盤點潛力據點、主動提報，導入新型統計工具，讓真實人潮進入政策視野。