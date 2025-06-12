高中生創意！行李箱烘乾舞衣奪2025ITEX國際發明展金獎

2025「馬來西亞ITEX國際發明展」，明道中學19組學生參賽，勇奪18金、1銅、1大會特別獎，及4特別獎，再破校史紀錄；其中，高中部學生王儀珊的「多功能便利行李箱」，可快速烘乾舞衣，只需行動電源就可以供電，獲「金獎」及「大會特別獎」肯定。

明道中學創造力中心2008年創立，鼓勵學生參與國內外各項發明與創意競賽，截至目前為止共140 件作品榮獲國家專利認證，這次學生在馬來西亞ITEX國際發明展大放異彩，展現明道創造力中心多年來努力的成果。

王儀珊是國際標準舞選手，因應每次出國比賽都要為即時烘乾舞衣而煩惱，因此發想設計「多功能便利行李箱」，可快速烘乾舞衣，並含有紫外線殺菌功能，只需行動電源就可以供電，獲「金獎」及「大會特別獎」肯定。

技術高中部商經科學生蘇文玉、紀甯喬、資訊科蔡惟丞、王宥晨、觀光科陳姿聿為防交通事故二次追撞，合作發明，發生交通事故時，可用手機藍芽遙控三角錐，還有螢幕顯示警語，並以太陽能板供電，獲得「金獎」肯定。

技高部商經科學生黃琮家、林俐辰、林睫妮、黃惠莉、黃唯婷改良傳統飲料杯托，發明「可拆式手提杯托」，結合紙杯托、手提袋、隔熱套，可拆開使用，獲得「銅獎」及「香港特別獎」肯定。

另外，學生發明「流體力學電功擴增轉換器」，獲得「金獎」及「印尼特別獎」、「緊急車輛避讓警示系統」獲得「金獎」及「泰國特別獎」肯定；「移動式書隔板」、「Wakeball 球來鬧」、「多功能三角錐」、「飲料平衡器」、「多功能速食餐盤」、「多功能風琴夾」、「刮勺果醬蓋」、「粉筆吸塵器 Evo」、「公車無線充電裝置」、「進食配速機」、「智慧藥盒」、「智慧安全斑馬線」等都獲得「金獎」等肯定。