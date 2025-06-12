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育兒兼工作35歲婦突「耳中風」 醫用這兩招幫她恢復正常

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷說，耳中風是一種急性聽力驟降疾病，多發生於單側，發病時常伴隨耳鳴、耳悶或眩暈等症狀。圖／長安醫院提供
長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷說，耳中風是一種急性聽力驟降疾病，多發生於單側，發病時常伴隨耳鳴、耳悶或眩暈等症狀。圖／長安醫院提供

1名35歲業婦女，最近因為工作轉換加上育兒壓力，每天非常忙碌。日前起床時，突然發現右耳出現嚴重耳鳴、聲音聽不清楚，還伴隨著眩暈症狀，原以為只是太累所致，後來醫師診斷罹患「突發性耳聾」，也就是俗稱的「耳中風」。所幸經類固醇藥物搭配高壓氧治療後，聽力逐漸恢復，耳鳴也大幅改善，並能重拾正常生活。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷說，耳中風是一種急性聽力驟降疾病，多發生於單側，發病時常伴隨耳鳴、耳悶或眩暈等症狀。若未及時治療，恐導致永久性聽力損失。雖然病因多不明確，但病毒感染、內耳血液循環障礙、免疫異常及生活壓力等均可能誘發。此案便是典型的因身心過度負荷，導致免疫力下降，進而引發耳中風。

她說，耳中風如同腦中風或心肌梗塞，屬於急症範疇，越早診斷與治療，預後越好。目前主要治療方式為類固醇藥物，可透過口服或鼓室內注射方式給予，發揮抗發炎與免疫抑制作用，協助恢復內耳功能。根據美國耳鼻喉科學會治療指南建議，高壓氧治療可作為輔助療法使用。因此，女患者也在經過醫療團隊評估後，在類固醇治療基礎上，轉介至高壓氧中心接受進一步治療。

高壓氧中心主任喻大久說，高壓氧治療原理是讓患者在高壓環境下吸入100%純氧，有效提升血液含氧濃度，增加內耳細胞氧氣供應量，促進受損聽覺細胞修復，同時減輕水腫與發炎反應。女患者前後接受5次高壓氧治療並配合口服類固醇後，聽力逐漸恢復正常水準。充分印證了早期發現、積極治療的重要性。

黃鈺婷說，民眾若突然出現單側聽力下降、耳鳴、耳朵飽脹感或眩暈等症狀，應立即前往耳鼻喉科就醫檢查。尤其是現代人生活及工作壓力普遍較大，更應留意身體發出的警訊，適時調整生活步調，避免過度勞累。

腦中風

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