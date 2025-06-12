環山部落農產品線上行銷平台啟動 農民收益可望增5成

台中市東友扶輪社啟動環山部落農產品線上行銷平台，首批預購梨山水蜜桃，今年目標1000盒，已被訂購500多盒，後續還有甘露梨、甜柿、蜜蘋果、雪梨等農產品，將陸續在平台上銷售，預估可增加農民2至5成收入。

此計畫屬於扶輪基金會「社區經濟發展」領域，主要協助原鄉部落果農與青農建立產品直購平台，降低通路成本，提升利潤，同時推動永續發展與文化保存。除由東友扶輪社主導，也獲台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社支持，實現善的循環。

環山部落農產品線上行銷平台，不僅為環山部落的原住民果農打造穩定銷售管道，讓優質水果能以更實惠的價格銷往城市，也將部分利潤依據聯合國永續發展目標（SDGs），投入於部落綠色觀光推動、青年就業機會創造與文化資產保存等多項社區回饋行動。

台中東友扶輪社社長林水順表示，這是一個意義重大的社區經濟發展計劃，利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。