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環山部落農產品線上行銷平台啟動 農民收益可望增5成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東友扶輪社昨啟動環山部落農產品線上行銷平台，協助環山部落農產品穩定銷售。圖／台中市東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社昨啟動環山部落農產品線上行銷平台，協助環山部落農產品穩定銷售。圖／台中市東友扶輪社提供

台中市東友扶輪社啟動環山部落農產品線上行銷平台，首批預購梨山水蜜桃，今年目標1000盒，已被訂購500多盒，後續還有甘露梨、甜柿、蜜蘋果、雪梨等農產品，將陸續在平台上銷售，預估可增加農民2至5成收入。

此計畫屬於扶輪基金會「社區經濟發展」領域，主要協助原鄉部落果農與青農建立產品直購平台，降低通路成本，提升利潤，同時推動永續發展與文化保存。除由東友扶輪社主導，也獲台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社支持，實現善的循環。

環山部落農產品線上行銷平台，不僅為環山部落的原住民果農打造穩定銷售管道，讓優質水果能以更實惠的價格銷往城市，也將部分利潤依據聯合國永續發展目標（SDGs），投入於部落綠色觀光推動、青年就業機會創造與文化資產保存等多項社區回饋行動。

台中東友扶輪社社長林水順表示，這是一個意義重大的社區經濟發展計劃，利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。

環山社區發展協會理事長宋韋恩說，這個平台對山上的農友幫助很大，可增加農民2成至5成的收入，不僅提升利潤，也讓更多人認識果農用心栽種的水果，希望大家多支持這個結合友善農業與文化價值的平台。

台中市東友扶輪社昨啟動環山部落農產品線上行銷平台，首批預購梨山水蜜桃。圖／台中市東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社昨啟動環山部落農產品線上行銷平台，首批預購梨山水蜜桃。圖／台中市東友扶輪社提供
梨山水蜜桃品質優良、甜度飽滿。圖／台中市東友扶輪社提供
梨山水蜜桃品質優良、甜度飽滿。圖／台中市東友扶輪社提供

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