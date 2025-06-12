提供全齡照顧 彰化秀水衛福大樓動土

彰化縣秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓昨動土，工程總經費逾2.28億元，預定2026年完工。此案為地上五層、地下一層建築，將結合衛生所、不老健身房、托嬰中心、社區心理衛生中心、日照中心及老人健康促進空間，提供全齡照顧服務。

縣長王惠美表示，秀水衛福大樓是全縣18處老幼共融長照衛福大樓之一，完工後將服務0至100歲民眾，涵蓋各年齡層照顧需求。其中，2歲以下托嬰免費，保母比1比4優於國家標準；日照中心也配置營養師、護理師、職能與復健治療師，延緩長者退化，讓家屬更安心。另西南角鄉鎮，包括員林市及北斗鎮衛福大樓也將啟用。

目前彰化65歲以上人口占比約19.8%，秀水鄉約為18%。王惠美指出，縣府積極推動「一國中學區、一日照中心」政策，已完工41處，另有8處規畫中、3處施工中，期盼減輕育兒與養老壓力。

衛福部長照司副司長吳希文表示，該案獲前瞻基礎建設計畫補助逾3625萬元，是長照2.0的具體實踐，未來將銜接長照3.0，擴大服務對象與資源布建，實現在地安老願景。