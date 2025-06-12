台中會展中心 市府：26日前點交 展館拚10月試營運

台中市政府斥資近90億打造國際會展中心東側展館，已完工，將交由中華民國對外貿易協會營運。議員質疑，會展中心完工後仍有多處漏水、天花板掉落，點交會議開了7次仍無法點交，恐趕不上今年10月試營運；市府表示，6月26日前點交，只會早不會晚。

民進黨籍議員江肇國指出，市府宣稱打造這棟「世界級建築」，去年9月30日就報竣工，11月7日完成初驗，今年1月22日通過複驗，然而近日接連發生展覽棟、帷幕牆漏水，以及手扶梯上方天花板掉落等嚴重缺失，導致點交會議開了7次，仍無法點交。

江肇國批評，市府在市政會議與議會考察時都未如實報告缺失，這樣的工程品質是怎麼通過初驗與複驗，令人疑惑；場館未達啟用標準，外貿協會不能接手，後續細部裝修須耗時180天，若繼續拖延，恐怕今年10月仍無法啟用。

江肇國表示，市府答應會展中心10月21日試營運，由台灣手工具同業公會舉辦五金工業展，若這場展覽會因場館工程出問題跳票，台中各產業都會對市府喪失信心。他呼籲建設局盡快改善缺失、經濟發展局加速點交作業。

市長盧秀燕回應，建築物興建過程難免遇到問題，重要的是能夠修復，並在期程內啟用；市府、貿協與廠商都非常重視會展中心，絕不會放著不管，目前已有共識，會在6月26日前逐批點交。建設局補充，建物已完成改善，點交時間只會早不會晚。

建設局長陳大田指出，初驗、複驗依照採購法程序，採抽驗方式，漏水、天花板掉落等缺失是先前的狀況，經過市府督促改善完成，上周連續大雨，場館內未再出現滲漏水狀況。經發局長張峯源表示，建物分為展覽棟與會議棟，細裝修會著重展覽棟，力拚10月如期試營運，會議棟則會在今年底前完成。

貿協台中國際會展中心主任吳春見表示，持續與市府共同努力，場館之前有一些問題，市府已確實處理，目前按照預定的時程，目標6月下旬點交；10月的五金工業展對台中產業非常重要，貿協希望後續點交、細裝修一切順利，讓展覽如期開幕。