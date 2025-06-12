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南投青宅4成棄購 房仲：與打房有關

聯合報／ 記者賴香珊江良誠劉明岩王燕華／連線報導
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供

南投縣府在南投市推出青年住宅，首批45戶以市價8折讓售，原吸引逾500人抽籤，正取45人，最後僅26戶完成選屋，19戶棄購，棄購率高達4成。棄購原因涉及貸款成數偏低、自備款壓力沉重等因素，房仲表示與中央打房有關。

南投的青年住宅第一期共45戶，包含三房型36戶、四房型9戶，售價落在680至900萬元間。縣府原期待藉此減輕青年購屋負擔，未料發生4成棄購，令人意外。

房仲業者指出，棄購主因之一是政府持續打房政策，導致多數銀行與農會房貸水位已滿，核貸成數降低至六、七成，使得首購者須自備數十萬甚至上百萬元，對多數青年來說仍是一大負擔。

詠家不動產經紀人林岳樟分析，雖然青年宅鄰近國道交流道與學校，但周邊有殯儀館、垃圾掩埋場，入夜後可能飄異味，生活機能也屬市郊水準，對讓部分購屋者觀望。

對於棄購比率過高，南投縣建設處表示，申購階段登記踴躍，但實際貸款與簽約時，發現觀望氣氛濃厚，加上貸款條件收緊，許多申購者臨陣卻步。縣府正積極協調地方農會，希望推出更具彈性的貸款方案。投縣府表示，將深入了解承購者放棄原因，並蒐集專家及青年意見，作為修正政策依據。

相較之下，彰化縣青年住宅正逐步展開。員林市三條段的青年宅進度最快，去年動工，預計2026年6月完工。另有伸港案與中央合作，預定今年開工、2027年完工。彰縣府表示，將檢視南投經驗，強化房價設定與青年融資協助。

花蓮縣在前縣長傅崐萁任內也推出青年住宅，也曾出現棄購情形，僅2成多訂戶繳訂金。縣府放寬承購資格、縮短閉鎖期、調整訂金、開放樣品屋等，才衝高買氣，7棟809戶除109保留戶，均已全數售出。

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