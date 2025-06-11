聽新聞
0:00 / 0:00
台中東友扶輪社啟動「環山部落農產品線上行銷平台」
原民果香直通城市！由台中東友扶輪社主辦的全球獎助金計畫「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」，11日舉行啟動儀式，宣告平台正式上線，並同步啟動梨山水蜜桃預購。
今天的啟動儀式上，扶輪社友當場訂購500餘盒水蜜桃，而今年目標訂為1,000盒。後續還有甘露梨、甜柿、蜜蘋果、雪梨等農產品，將陸續在平台上銷售。
此計畫屬於扶輪基金會「社區經濟發展」的領域，目的在協助原鄉部落果農與青農建立產品直購平台，降低通路成本，提升利潤，同時推動永續發展與文化保存。
該平台不僅為環山部落的原住民果農打造穩定銷售管道，讓優質水果能以更實惠的價格銷往平地城市，也將部分利潤依據聯合國永續發展目標(SDGs)投入於部落綠色觀光推動、青年就業機會創造與文化資產保存等多項社區回饋行動。
本計畫除東友扶輪社主導外，亦獲得台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社共同贊助支持，共同實現善的循環。
台中東友扶輪社社長林水順表示：「這是一個意義重大的社區經濟發展計畫，我們利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民的收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。」
環山社區發展協會理事長宋韋恩致詞時表示：「非常感謝扶輪社各單位的支持。這個平台對山上的農友幫助很大，可以增加農民二成到五成的收入。不僅提升利潤，也讓更多人認識我們用心栽種的水果。希望大家多多支持這個結合友善農業與文化價值的平台。」
啟動儀式現場也同步宣布，開放今年度「環山水蜜桃」預購。由海拔1,800公尺以上的梨山環山部落果園直送，品質優良、甜度飽滿。即日起至平台「環山部落果香」官網預購，數量有限，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言