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台中東友扶輪社啟動「環山部落農產品線上行銷平台」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
線上行銷平台訴求為環山部落的原住民果農，打造穩定的銷售管道。記者宋健生/攝影
線上行銷平台訴求為環山部落的原住民果農，打造穩定的銷售管道。記者宋健生/攝影

原民果香直通城市！由台中東友扶輪社主辦的全球獎助金計畫「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」，11日舉行啟動儀式，宣告平台正式上線，並同步啟動梨山水蜜桃預購。

今天的啟動儀式上，扶輪社友當場訂購500餘盒水蜜桃，而今年目標訂為1,000盒。後續還有甘露梨、甜柿、蜜蘋果、雪梨等農產品，將陸續在平台上銷售。

此計畫屬於扶輪基金會「社區經濟發展」的領域，目的在協助原鄉部落果農與青農建立產品直購平台，降低通路成本，提升利潤，同時推動永續發展與文化保存。

該平台不僅為環山部落的原住民果農打造穩定銷售管道，讓優質水果能以更實惠的價格銷往平地城市，也將部分利潤依據聯合國永續發展目標(SDGs)投入於部落綠色觀光推動、青年就業機會創造與文化資產保存等多項社區回饋行動。

本計畫除東友扶輪社主導外，亦獲得台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社共同贊助支持，共同實現善的循環。

台中東友扶輪社社長林水順表示：「這是一個意義重大的社區經濟發展計畫，我們利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民的收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。」

環山社區發展協會理事長宋韋恩致詞時表示：「非常感謝扶輪社各單位的支持。這個平台對山上的農友幫助很大，可以增加農民二成到五成的收入。不僅提升利潤，也讓更多人認識我們用心栽種的水果。希望大家多多支持這個結合友善農業與文化價值的平台。」

啟動儀式現場也同步宣布，開放今年度「環山水蜜桃」預購。由海拔1,800公尺以上的梨山環山部落果園直送，品質優良、甜度飽滿。即日起至平台「環山部落果香」官網預購，數量有限，售完為止。

東友扶輪社啟動「環山部落農產品線上行銷平台」，獲得許多扶輪社贊助支持。記者宋健生/攝影
東友扶輪社啟動「環山部落農產品線上行銷平台」，獲得許多扶輪社贊助支持。記者宋健生/攝影
台中東友扶輪社社長林水順希望改善農產品產銷模式，提高農民收益。記者宋健生/攝影
台中東友扶輪社社長林水順希望改善農產品產銷模式，提高農民收益。記者宋健生/攝影

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