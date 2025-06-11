影／改裝垃圾桶街頭狂飆 網友炸鍋：就不怕成天堂路?

南投市文昌街出現「垃圾桶騎士」，一名男子坐在改裝的滾輪垃圾桶，深夜沿街滑行，引發民眾驚呼，有網友質疑「有裝煞車嗎？」、「就不怕成天堂路嗎？」警方表示已涉及違規，最高可處4100元罰鍰。

10日晚間8時多，南投市文昌街商家林立，路旁停放大量汽機車，卻見一名男子坐進黑色大型滾輪垃圾桶內，利用地勢坡度和改裝的控制裝置，沿街滑行。過程中旁邊友人不但未加勸阻，反而以手機錄影，路過民眾紛紛驚呼並拍攝，影片上傳後在網路引起熱烈討論。

有網友戲稱「這是要前往天堂之路嗎？」，質疑垃圾桶是否裝有煞車系統，也有人擔憂深夜街頭出現此類行為恐對用路人造成危險，另有民眾不解這樣的行為是否違法，引發熱議。

南投警分局第五組巡官董家宏指出，依據「道路交通管理處罰條例」，使用非動力車輛於道路行駛違規可罰500元；若涉及改裝載具，依規定最高可罰3600元，兩者合併處罰最高達4100元。警方已掌握涉事男子身分，將依法調查並開罰。

警方強調，任何非核准載具不得上路，改裝裝置若無法保障行車安全，恐造成重大交通事故風險。呼籲民眾勿為逞一時之快，危害自身與他人安全。