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台中城鎮韌性7/15演習 不強制全面進入避難處所

中央社／ 台中11日電

台中城鎮韌性（防空）演習將於7月15日登場，民眾是否須全面進入避難處所引關切；市長盧秀燕今天表示，經與中央多次溝通，將比照往年演習辦理，不強制所有市民進入避難所。

台中市2025城鎮韌性（防空）演習將於7月15日下午1時30分至2時登場，台中市規劃沙鹿、清水、梧棲3個行政區為重點驗證區，國民黨市議員吳呈賢今天在市議會市政總質詢中關心演習細節。

吳呈賢表示，據中央原先說明，防空演習期間所有民眾必須進入避難處所，若以清水、梧棲、沙鹿3區25萬人，再加上潭子、大雅、神岡26萬人，總數超過50萬人，質疑全面躲入地下避難處所是否實際可行，並擔心民眾產生不必要恐慌。

盧秀燕指出，市府在過往多次會議中即反映地方執行面困難，中央最初確實曾發布須全面避難至地下室的訊息，後來經地方持續溝通，維持以往方式辦理，不強制所有人進入地下室，請市民配合現場指引就近避難，無須恐慌。

民政局長吳世瑋表示，防空演習當天下午1時30分至2時將進行人車管制，若民眾原本已在建築物內，只須關燈、暫停活動即可，不必特地前往地下室避難。

吳世瑋指出，若是在戶外活動，或騎車、開車者，將由警察與民防人員引導進入鄰近避難處所；至於行駛於高速公路與快速道路車輛，則不受此次演習影響，但若車輛於演習期間下交流道，則須接受現場管制與引導。

民政局說明，按市府警察局統計，目前台中市共建檔防空避難設施1萬263處，最大可容納人數達626萬4317人，供需比高達2.18倍，足以應對災時需求。

演習 梧棲 台中市

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