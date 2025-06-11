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台中鍋烤節說明會擠進百家廠商 新增「蔬食組」火鍋燒烤皆可報名

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府今天舉辦今年第三屆的「鍋烤合作店家招募」及「就是愛鍋烤徵件競賽」說明會，吸引超過100家業者出席。圖／台中市政府提供
台中市政府今天舉辦今年第三屆的「鍋烤合作店家招募」及「就是愛鍋烤徵件競賽」說明會，吸引超過100家業者出席。圖／台中市政府提供

台中市民愛吃鍋，市府去年舉辦的第二屆「台中鍋烤節」由首屆489間店家增加至592間，十大鍋烤店家總投票數由442萬張提升至498萬張，帶動民眾消費和店家業績成長。市府今天舉辦今年第三屆的「鍋烤合作店家招募」及「就是愛鍋烤徵件競賽」說明會，吸引超過100家業者出席，現場熱鬧，各鍋烤店家躍躍欲試。

經發局長張峯源說，除延續高門的「十大火鍋燒烤店家票選」外，為鼓勵多元飲食文化風貌，更新增「蔬食組」，不分火鍋、燒烤皆可報名。合作店家報名至7月13日中午12時止，只要在台中市有實體營業位置，並具有公司登記、商業登記或稅籍登記(三擇一)的火鍋或燒烤業者都可報名參加。

另外，活動也推出「就是愛鍋烤徵件競賽」，分為民眾版與店家版。民眾版鼓勵透過才藝展現對於鍋烤的熱愛，店家版則由店家拍攝短影音參賽，增加店家參與程度。民眾版報名請查詢平台連結( https://www.surveycake.com/s/dPdzv )，店家版報名請查詢平台連結( https://www.surveycake.com/s/rGN8a )。

經發局說，「就是愛鍋烤」民眾版徵件競賽開放上網投稿自6月17日至7月14日，徵件內容及形式不拘，可為影片、文章、歌曲等任何形式，只要民眾發揮創意，以愛的火熱炙燒度(熱愛感)、豐盛澎派度(內容)及幾分熟成度(呈現技術性)等面向秀出對鍋烤的熱愛，就有機會獲得10萬元獎金。決賽前三名可分別獲得獎金10萬元、5萬元及3萬元，另有佳作12組獎金1萬元。

火鍋 台中市

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