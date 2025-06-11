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房價觀望期來襲 南投縣建設處揭開青年宅「卡關」真因

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購。圖／南投縣政府提供
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購。圖／南投縣政府提供

南投縣政府首批青年住宅案棄購率達四成，引發外界關注。南投縣建設處指出，雖然登記踴躍，但實際簽約階段，部分申購者臨陣卻步，主因多與「房貸成數偏低、自備款壓力大」及「房市觀望情緒濃厚」有關，正研議放寬貸款條件、協調金融機構支持首購族。

南投縣建設處表示，南投市青年宅位於市區文化路，規劃坪數與售價皆貼近青年族群負擔能力，原先申請抽籤相當踴躍。但實際簽約與貸款申辦流程後，不少中籤者選擇放棄資格，最終棄購率達4成，使得原本預期的熱銷案遇上現實挑戰。據了解，更有民眾在放棄理由中寫下「房價還會下跌、現在買青年宅太貴了」。

城鄉發展科長陳逸豪說，目前房市處於「打房政策、貸款限制、利率仍高」的三重影響下，許多年輕購屋者即便有意購買，也因貸款成數下修，只能取得房價六至七成貸款，導致自備款動輒數十萬元甚至超過百萬，「這對首購族來說，是沉重的負擔，尤其又處在房價是否還會下跌的觀望期。」

有民眾質疑青年宅鄰近殯儀館，讓購物者卻步，但陳逸豪指出，這並未成為多數民眾放棄的主因，「實際來看屋的，沒有人對這點提出疑慮，反而更在意貸款是否核准、利率是否有優惠。」

面對高棄購率，縣府正積極協調地方農會，期望提供相對彈性的貸款方案。由於部分公股銀行受限中央政策，無法放寬貸款比例或條件，陳逸豪透露：「農會具有地方自主空間，我們正與新安農會洽談，看能否針對這類公辦青年宅推出更貼近實際購屋能力的貸款專案。」

南投縣政府表示，未來將檢討相關政策設計，特別在貸款條件與申購流程上強化配套，讓真正有需求的青年能夠順利入住，達成居住正義目標。

青年住宅 農會 南投縣

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