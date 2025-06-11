彰化市這路段去年取締超速4300件 挨批「設陷阱罰錢」

彰化警方在大度橋前彰化市中山路3段以移動式測速器取締超速，去年開了4300張超速罰單，但縣議員楊子賢批評相關標誌設得不清楚，「設陷阱罰錢」，讓被取締民眾不服。警方則強調既有號誌沒問題，但往後測速時，會在機車道前另設速限標誌提醒。

彰化警方以大度橋前彰化市中山路3段車禍居高不下，因此在此一路段南北向，常會以移動式測速器照相執法，汽車道限速是70公里、機車道限速40公里，去年即取締4300件超速案件，其中以機車道取締占多數，很多機車騎士騎在機車道上，常未注意，催一下就超速吃上罰單，因此哀鴻遍野。

縣議員楊子賢在縣議會質詢指出，他依據民眾反映，實地到現場丈量，發現測速的臨時標誌高度符合法規120至210公分，距離也符合100至300公尺，卻未符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」第18條，原則應該將牌面置於「右側」的規定，違反跟機車騎士的行車直覺。

楊子賢說，由於速限的標誌小又不明顯，移動式測速器設置地點又隱密，民眾等收到罰單才知道有設標誌，讓人感覺根本是在「設陷阱罰錢」，希望警方設立告示應符合規定，並在更長距離前要有清楚標示，並公開執法數據，讓民眾明瞭該處事故案量與取締標準的關聯性，如此才能以昭公信，不會讓民眾認為是在撈錢。

縣警局局長陳明君承諾，此一路段如果有適合的空間，會將速限標識往右側設置。

針對楊子賢的詢問，縣警局表示，彰化市中山路3段941號（187.1 k）前北向車道及彰化市中山路3段806號（186.7k）前南向車道2處，編排有常態性移動式測速照相勤務，今年1到5月取締1000餘件，與去年同期的近2000件比較，已減少近一半。