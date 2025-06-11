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打通台中、霧峰交通瓶頸 內政部補助逾5千萬拓寬柳豐路
串聯霧峰工業區、亞洲大學與亞大醫院等重要節點的「柳豐路第3期拓寬工程」11日正式開工。內政部國土署指出，這段位於台中市霧峰區的關鍵道路，是接軌國道3號霧峰交流道與台74線的最後一哩路，完工後將徹底打通霧峰地區交通瓶頸，中央透過「生活圈計畫」補助5,419萬元，預計2026年7月完工。
目前該路段路寬僅約5公尺，會車困難、意外頻傳，未來將拓寬至12公尺，包含雙向各3.5公尺車道，同步增設人行道與安全設施，改善行車與行人動線。考量沿線經過學校與醫院，工程也特別納入友善人本設計，如擴大人行道轉角半徑、設置行人穿越線與交通號誌等，提升通行安全。
不僅如此，該工程強調永續與生態共融，採用再生瀝青、冷拌材料、CLSM等環保工法與節能LED路燈，並設置排水系統、休憩平台與綠帶植栽，兼顧螢火蟲生態、農作活動與空氣品質，預期成為實用與環境友善兼具的示範道路。
國土署補充，中央透過生活圈計畫已在台中協助推動24項道路與人行環境改善工程，累計補助金額逾76.6億元，未來將持續與地方攜手，讓市民擁有更安全、舒適的交通體驗。
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