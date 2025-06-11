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甲安埔最危險路段車禍頻傳…護欄千瘡百孔 地方民代盼截彎取直

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供
大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供

台中市大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故，被地方認為是甲安埔最危險路段，由於該地經常有車輛自撞護欄的情況發生，甲安埔愛鄉青年協會邀集相關單位現場會勘後，呼籲市府應盡速將此路段截彎取直，讓用路人行車更加安全。

福住里長吳添福表示，這條路從做好之後就車禍不斷，車輛經常自撞護欄，兩邊護欄表面千瘡百孔，附近民眾若聽到碰撞聲，就會打電話告知，為了能盡快解決問題還發起募款，現已向地主買好土地，並取得地主同意書，期待市府能盡速將此危險路段截彎取直，讓車輛行經此路段能更加安全。

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源表示，地方居民開車最怕遇到路窄又連續彎道，但這個路段在設計上就有很大的瑕疵，有的路寬不及5米又加上連續彎道，一般駕駛在白天行經彎道會車時，稍有不慎便可能發生擦撞，夜間較昏暗也經常發生事故，地方建議市府盡速將此路段截彎取直，降低車禍事故。

吳中源及市政顧問吳敏濟邀請市府相關業務單位會勘，尋求解決之道，由里長協助取得地主同意書，積極向市府反映民意，並爭取經費，爭取早日將此危險路段截彎取直，還給用路人一條安全回家的路。

大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供
大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供
大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供
大安區東西五路一段412巷連續彎道最窄路寬約4.5公尺左右，彎道內會車時常發生擦撞事故。圖／吳中源提供

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