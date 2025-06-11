露營區合法化…台中原住民露營區進度快 議員籲個案處理

全台露營區大多不合法，觀光署修法放寬「無痕露營」，盼輔導更多業者合法化。台中市議員今天表示，目前全台合法露營區大多是休閒農場或合作社，少有原住民經營，唯獨台中已通過2家原住民露營區合法化，要感謝市府，也希望採個案處理，減少業者損失。

全國有1905家露營場，合法率不到10%，觀光署修正露營場管理要點，開放1公頃以下的小型營地「無痕露營」，原規定小型露營場只有10分之1土地可以露營，限放寬為帳棚下只要不設置木棧板或鋪碎石，不影響地形地貌，就可以露營。

台中國民黨籍議員古秀英今天質詢表示，很高興無痕露營法令鬆綁，觀光旅遊局昨天也與業者開會；在露營區合法化這塊，台中可以說是創造了奇蹟，原住民露營場合法化進度最快，目前已經過了2個，第三家也快了，比起他縣市合法化幾乎都是休閒農場或合作社，肯定觀旅局用心。

古秀英指出，1家露營場要申請合法化，須花費百萬元以上，市府很用心，但也很困難，每家露營業者面對的問題不一樣，必須1個1個個別輔導才知道問題在哪，建議市府輔導業者時個案處理，此外每次輔導一定要做好文字紀錄，不然容易產生爭議。

她也提到，合法化彷彿「過五關斬六將」，最難的一關就是水利局，因為水土保持非常重要；昨天觀旅局開會後，不少業者才了解為何要有滯洪池，以及排水、沉沙等細節，希望水利局不要太嚴苛，遵循簡易水保的原則，盡量減少業者損失。