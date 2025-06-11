外埔綠能生態園區沼液施灌農作物 芋頭水蜜桃生長良好

台中外埔綠能生態園區7年前結合「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術，打造全台首座生質能源廠，不但可以回收稻草、廚餘推動綠能發電，厭氣消化設備透過微生物產生的沼氣，生廚餘消化後所產生的沼渣，也可作為天然環保的農用肥料。

台中市環保局今年擴大推廣沼液應用於多元化農作物，與大甲農會合作以芋頭施灌沼液契作後，不但使芋頭生長狀況良好、葉片茂盛，本身也是芋農的植物醫生蘇建中也分享說，經沼液施灌後，已大幅減少化肥使用量，也降低不少成本。

台中市環保局指出，外埔綠能生態園區生廚餘發酵後的沼液，除磷成分稍低（0.1%），其他植物生長需要的養分充足，如有機質約為1.7%、全氮及鉀含量各約0.2至0.3%，能提供農作物良好的氮肥及鉀肥，適合多種耐水性較佳的作物，施用時可視農作物生長需求補充磷肥。

大甲農會總幹事黃瑞祥表示，近三年沼液已使用於許多種農作物，如稻米、芭樂、水蜜桃、芋頭、高麗菜等，農友們也讚賞，「水蜜桃清甜、節省化肥用量、收穫狀況良好」、「稻穀結穗範圍長度較長，稻稈分孽數較多」、經沼液施灌後，不只發現福壽螺減少了，有驅避福壽螺的效果，土壤變得較鬆軟，有利於植物根系發展，農友期待未來有更多樣化的農作物加入沼液施灌行列。