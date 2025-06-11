照顧0歲到100歲 斥資2.28億元彰化秀水長照大樓動土

總工程費達2.28億餘元的彰化縣秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓工程今天動土，預定2026年完工。縣長王惠美說，目前彰化建構全國首創的老幼共融長照衛福大樓共有18案，其中西南角鄉鎮的衛福大樓已陸續啟用，員林市及北斗鎮的衛福大樓也即將啟用。

王惠美在主持動土儀式時表示，秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓為地上5層、地下1層，地上1樓及2樓為「衛生所跟不老健身房」、3樓為「托嬰中心及社區心理衛生中心」、4樓為「日照中心」、5樓為「老人健康促進空間」，地下1樓設置停車場方便停車。

王惠美表示，目前彰化縣65歲以上人口占比約19.8%，秀水鄉老年人口約占18%，秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓2026年完成後，未來將提供秀水鄉0到100歲的全齡照顧服務，從嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求，其中托嬰中心2歲以前免費不收錢，保母托嬰比例1比4更優於國家標準，日照中心內有營養師、護理師、職能治療師跟復健師，可以讓長輩放心來做治療及復健，減輕退化速度。

王惠美說，縣政府照顧0歲到100歲，布建52處「一國中學區、一日照中心」，已完工41處，8處在規劃設計，3處正在施工中，希望減輕育兒養老的負擔，讓年輕人無後顧之憂，願意留在彰化來安心打拚。

衛福部長照司副司長吳希文表示，這棟大樓由衛福部補助3625多萬元的前瞻基礎建設預算，感謝王惠美縣長縣府團隊的用心，結合衛生所、托嬰、日照中心等同一棟大樓裡面，完工後，讓民眾能夠獲得更好的照顧服務；長照2.0推動已經第9年了，預計明年就要開始推動長照3.0，相關規劃會持續努力布建，讓資源更普及，且朝向推動更多服務對象，希望讓民眾可以在地安老。