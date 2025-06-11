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中市騎YouBike電輔車要投保 新制上路2個月投保率多1成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾須投保免費公共自行車傷害險，才能借騎YouBike 2.0E電輔車，YouBike租借新制上路後，投保率從84%提升至95%。圖／台中市府提供
民眾須投保免費公共自行車傷害險，才能借騎YouBike 2.0E電輔車，YouBike租借新制上路後，投保率從84%提升至95%。圖／台中市府提供

台中市YouBike使用人次逾1億920萬，今年4月1日起YouBike租借新制上路，民眾須投保免費公共自行車傷害險，才能借騎YouBike 2.0E電輔車。交通局長葉昭甫表示，因電輔車速度快，沒投保不能借，新制上路2個月，投保率由84%提升至95%。

台中市2014年7月推動YouBike公共自行車服務，迄今已11年，會員超過197萬人，截至今年6月已建置1592站租賃站，不少民眾騎乘YouBike通勤或短程接駁，累積總騎乘人次超過1億920萬，平均每天有近6萬人次租借YouBike，與台中捷運綠線每日營運量相當，提升投保率刻不容緩。

葉昭甫表示，台中市自2019年7月開始推行免費公共自行車傷害險，原已有8成會員投保公共自行車傷害險，因YouBike 2.0E電輔車速度快，為保障騎乘，4月1日起實施投保新制，民眾未投保公共自行車傷害險，就無法租借YouBike 2.0E電輔車，只能租借YouBike2.0，政策實施後，投保率從84%提升至95%。

葉昭甫強調，YouBike100%投保是交通局的目標，呼籲未投保的5%民眾，盡速投保，為自己增加保障。

交通局指出，YouBike實際使用者需與被保險人同一人，才符合理賠資格。民眾租借YouBike後，騎乘公共自行若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠；因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠。

自行車 台中市 YouBike

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