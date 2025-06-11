中市府獲「國家產業創新獎」 推動這3大活動帶動內需獲肯定

有產業創新奧斯卡之稱的經濟部「國家產業創新獎」今年首度開放政府單位參賽，台中市政府以「慶典經濟之創新活動與數位平台」為題，獲得「績優創新獎」，其中以慶典活動拉高內需與就業，以及國際投資穩步進駐，獲得評審肯定。市長盧秀燕今除了感謝所有人的努力，也表示將持續創造優質環境，吸引更多企業界投資台中。

經發局長張峯源說，市長盧秀燕強力推動慶典經濟及產業創新政策，有助提升經濟產值、創造友善投資環境。例如，市府推動的物調券、鍋烤節、台中購物節，結合創意節慶活動與數位工具，透過台中通TCPASS平台，號召店家自主提出優惠加碼促銷，加上民眾高度參與提升熱度，成功增加城市吸引力、帶動經濟成長。

去年台中購物節更進一步邀請比、星、日三國大使代言，朝國際化邁進。除了登錄金額突破353億元，APP下載總次數超過280萬、創造全國經濟產值逾722億元，活動訊息更遍及新加坡、澳洲、紐西蘭等47個國家地區及全亞洲超過500家飯店。

他說，此獎項評選十分嚴格，持續創新是獲獎關鍵。例如市府為打造投資友善環境，設立單一窗口服務企業，包含「歡迎台商回台投資行動方案」在內的「投資台灣三大方案」總計達345件，總金額逾3758億元，成為投資首選之地。

這其中，國際品牌凱賓斯基、萬豪酒店相繼落腳台中，光旅宿投資就超過250億元，創造逾百個就業機會，讓台中的城市競爭力大幅躍升。另外，市府還同步推動產業升級，透過「企業先進智造學院計畫」培養AI、淨零碳排、數位轉型等新世代專業，3年培育超過1300人次，也組成「ESG輔導團」協助141家企業完成碳風險盤查與評估，讓台中的產業轉型不只是進化，更能永續。