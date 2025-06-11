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南投貓羅溪畔迎國慶焰火 交通大挑戰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

今年國慶焰火落腳南投縣，縣長許淑華說，國慶焰火首次到南投，碰上中秋連假，將搭配世界茶葉博覽會擴大辦理，預定施放地點為南投市貓羅溪畔。議員質疑，貓羅溪畔腹地有限，初估只能停3000輛汽車，交通接駁將成大挑戰；縣府表示，將提早規畫疏運。

南投縣議員陳淑惠指出，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今年拍板國慶焰火在南投，機會前所未有，務必要盡善盡美；地方期待透過國慶焰火，刺激地方產業及觀光。

許淑華說，南投建縣以來，從未施放過國慶焰火，首次承辦讓地方很期待，縣府做好萬全準備，國慶日施放當天，適逢每年固定在中興新村舉辦的茶博，今年正好是15周年，將串聯國慶焰火擴大辦理。

許淑華說，前2年國慶焰火都吸引20萬人次觀賞，今年國慶日在周五，碰上中秋假期，縣府看好觀光人潮，盼透過國慶焰火活動為茶博「吸客」，讓今年茶博能突破百萬人次，施放地點將優先選擇南投市貓羅溪畔。

許強調，南投燈會每年在農工商會展中心辦理，同時在對岸貓羅溪畔施放煙火，累積相關經驗，還設有看台等基礎設施，目前已獲軍備局同意，後續就焰火高度、規格及安全進行詳細規畫。

議員質疑，貓羅溪周邊腹地有限，初估停車空間僅能容納約3000輛汽車，交通規畫將成為挑戰。縣府表示，已研議在名間、草屯等地規畫大型停車場，並將規畫完善的接駁系統，讓民眾除了觀賞焰火，也能進入中興新村順遊茶博會。

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