台灣塔鋼骨模組挨批養蚊子 中市府：研議是否拆除

台中市前2任市長胡志強、林佳龍先後規畫台灣塔、台灣智慧營運中心，現任市長盧秀燕改為台灣智慧營運塔，並遷址，原規畫用地至今被鐵籬圍起，當初試建的鋼骨模組被議員批「養蚊子」。市府表示，2周內會勘，研議後續做為公園設施或直接拆除。

胡志強2007年提出「台灣塔」構想，規畫在水湳經貿園區內搭建1座高逾300公尺的景觀塔，2014年斥資2500萬元，先試搭1座20公尺高的鋼骨模組；林佳龍上任後，認為台灣塔預算暴增，停工改為台灣智慧營運中心。盧秀燕任內，結合兩者，更名「台灣智慧營運塔」，並遷移地點。

民進黨議員何文海昨質詢，台灣智慧塔從胡志強至今，改名、改地點，如今盧秀燕任期只剩下1年半，智慧塔進度如何？有沒有可能動土？台灣塔原規畫用地目前還是被圍籬圍住，鋼骨模組放在裡面「養蚊子」，市府要如何處理？

盧秀燕說，胡志強最早規畫的台灣塔是單純的景觀塔，林佳龍提出的台灣智慧營運中心沒有景觀功能，她上任後藍綠議員吵翻天，最後決定結合2項計畫，搭建既有景觀功能、也是營運中心的台灣智慧塔，原定用地面積不夠，才遷到位於經貿路與大鵬路口的創研用地。

經發局長張峯源表示，台灣智慧塔委外招商顧問案今年3月20日決標，目前正在研擬招商文件、市場分析與財務試算，預計年底公告招商；水湳園區多項建設如會展中心、綠美圖與轉運中心等，今、明年將陸續完工啟用，已有多家廠商詢問智慧塔招商事宜。

都發局長李正偉指出，台灣塔的原定地址將按照都市計畫，恢復為公園用地，至於鋼骨模組如何處置，還要看後續該地的公園規畫，都發局與建設局2周內現勘，再研議鋼骨模組留做公園設施還是拆除，也會討論何時移除圍籬。