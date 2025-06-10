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彩虹眷村牆面塗損案連三敗 中市府：持續維護畫作

中央社／ 台中10日電

彩虹眷村因彩虹文創公司不滿中市府不再續約，3年前塗抹部分牆面，市府提告但刑事及民事皆敗訴。中市府今天表示，畫作為彩虹爺爺畢生心血，會持續維護畫作，讓彩虹眷村發光發亮。

位於台中市南屯區的彩虹眷村，因彩虹爺爺黃永阜在6幢建物上彩繪，成為知名景點。111年7月間，因彩虹文創公司不滿市府不再續約，負責人魏丕仁等人塗抹部分牆面，市府提告刑事毀損一、二審皆敗訴，另在民事一審也敗訴。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員何文海質詢提到，彩虹眷村為台中熱門景點，許多外國人到訪參觀，是否市府和文創公司簽訂合約，未注意維護公產權益，如今官司接連吞敗，未來彩虹眷村的管理該如何進行。

文化局長陳佳君表示，彩虹爺爺的畫作附著在眷村建物牆面，屬於市有財產，6月份將開民事辯論庭，市府將爭取保護彩虹眷村的市有財產。

陳佳君指出，彩虹眷村及週邊的彩繪，可分為彩虹爺爺的作品，文創團隊進駐後的仿作，以及機關社團與學校在附近公園與圍牆彩繪的作品。市府對彩虹爺爺作品以及民間創作都重新修復上色，維持彩虹眷村的鮮麗形象，文創團隊的仿作因目前官司進行，暫不維護。

陳佳君強調，彩虹眷村的塗繪，是彩虹爺爺畢生心力的素人創作，市府會維護台中市重要文化景點，每年編列相關經費，保全及清潔，進行維護管理及未來觀光維護宣傳，讓彩虹爺爺留給市民的遺產持續發亮。

爺爺 文創 彩虹眷村

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