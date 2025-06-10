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台電5度送件 中火首部燃氣機組中市府核准試車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影

台電台中電廠（中火）1號燃氣機組原定9日試車，經台電5度送件，台中市府今晚表示，中市府力挺「以氣換煤」政策，依法核准中火燃氣機組試車。對此，台電強調，台電將依程序，展開試車作業。

台中市環保局表示，市府強烈要求中火落實生煤減量政策，推動「以氣換煤」政策方向，樂見台電增設燃氣發電機組。針對中火燃氣1號機組，市府已於今天依法核准試車，期望中火能如期如質完工，並在安全無虞情況下完成機組試車作業。

中火目前有十部燃煤機組，根據經濟部的期程，2025年一期1號燃氣機組上線，1、2號機燃煤機組拆除，2027年、2028年，3、4號機燃煤機組分別轉為備用。

2031年二期3號燃氣機組上線，拆除3、4號機燃煤機組；2032年二期4號燃氣機組上線，5、6號機燃煤機組轉緊急備用；2033年二期5號燃氣機組上線，7、8號機燃煤機組緊急備用；2034年二期6號燃氣機組上線，9、10號機燃煤機組轉緊急備用。

台電強調，台電依程序，在1號燃氣機組試車核可後，展開試車作業；台中市連6年名列全國用電之冠，中市府卡關延宕台中電廠新燃氣機組15個月期間，由其他電廠扛下發電責任；預估台中2028年用電上看400億度，若沒有配套下逕自提前無煤，預估200億度電力缺口只能由外縣市電廠支援。

台電台中電廠新燃氣機組。圖／台電提供
台電台中電廠新燃氣機組。圖／台電提供

台電 台中市 中火

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