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改裝車深夜炸街擾民 中市府啟動聯合執法專案

中央社／ 台中10日電

中國國民黨籍台中市議員賴順仁今天表示，台中深夜頻傳改裝車「炸街」，長者、孩童受驚擾，影響學生讀書與上班族休息，這是聲音暴力；中市府說，近期將啟動夜間聯合執法專案。

台中市政府交通局表示，近期將啟動「夜間聯合執法專案」，加強巡查特定路段與時段，並設聲音測量設備以蒐證取締；中市府環境保護局呼籲民眾善用1999通報機制，共同舉發擾民行為。

賴順仁在台中市議會質詢時表示，接獲多起陳情，車輛急加速時排氣聲如爆裂般巨響，嚴重干擾作息，已構成公共危害，目前處罰過低、稽查密度不足，無法有效嚇阻。他建議增設固定式科技執法設備，如聲音照相儀，加強即時監控違規車輛；推動移動式智慧監錄設備，提升稽查彈性與密度，加強警力路檢與蒐證。

中市府警察局長李文章答詢說，目前採專案鎖定，取締刻意挑釁及約定群聚改裝噪音車，透過常出沒時段、路段，調閱車行軌跡及相關影像，協調環保局規劃相關勤務，結合攔查、蒐證與通報等。

警察 環保局 台中市

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