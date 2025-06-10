快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

聽新聞
0:00 / 0:00

南投首批45戶青年住宅 高達4成遭棄購…原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅波及等影響購屋意願。圖／南投縣政府提供
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅波及等影響購屋意願。圖／南投縣政府提供

南投市文化路青年住宅是縣內首批青宅，讓售45戶卻有4成棄購，縣議員今質詢了解原因，建設處長張洲滄說，目前26戶完成選屋，有19戶放棄，經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅波及等影響購屋意願，正辦理備取選屋。

縣議員林憶如今在縣議會質詢，為降低青年購屋壓力，縣府興建青年住宅，並以市價8折讓售，首批45戶就在南投市文化路，去年開放讓售後吸引500多人申請，最後45人中籤；但經了解，高達4成承購戶放棄，原因及讓售進度為何？

建設處長張洲滄指出，南投市青宅專案讓售作業，於4月辦理正取第一次看屋，後續有26戶完成選屋，其餘19戶則棄權，經徵詢了解，多是因為預算不足衍生貸款問題、預期房價將下跌，加上近期關稅打擊經濟景氣等影響民眾購屋意願。

由於有正取承購戶棄權，縣府也於5月起啟動備取機制，依序通知備取承購戶，分別已在5月26至29日、6月2至5日完成看屋，並將於本周六（14日）辦理選屋；若順利全面讓售，後續會在3個月後交屋，首批承購戶可望在明年初入住。

建設處也表示，南投市青年住宅價格雖是以市價打8折讓售，但所需支付頭期款或貸款金額仍高達數百萬，對承購戶而言，不是小數目；縣府為此協助承購戶根據估價師以實價登錄的成交價格為基礎去貸款，盼減輕其負擔，並提高購屋意願。

青年住宅 議員 南投

延伸閱讀

國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

2025南投巧咖節精采落幕　吸引47萬人潮獲好評

南投埔里砸900萬改善道路 3路段刨鋪更將換綠白新裝

相關新聞

南投首批45戶青年住宅 高達4成遭棄購…原因曝光

南投市文化路青年住宅是縣內首批青宅，讓售45戶卻有4成棄購，縣議員今質詢了解原因，建設處長張洲滄說，目前26戶完成選屋，...

國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放

今年國慶焰火將在南投縣施放，南投縣長許淑華今天表示，規劃在南投市貓羅溪畔施放，縣府已啟動籌備工作，也會做好停車場及接駁等...

中市府推「慶典創新」與「國際投資」 獲國家產業創新獎

「經濟部國家產業創新獎」第九屆獲獎名單今揭曉，今年首度開放政府單位參賽，中市府以「慶典經濟之創新活動與數位平台」為題，榮...

1.5億重建彰化新港國小北棟教室 為防淹水墊高建築

彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室使用超過50年，因耐震安全係數不足，縣政府動用1億5029萬餘元拆除與重建工程，今天動土，預...

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

距雙十國慶還有4個月，今年國慶晚會在台中，國慶焰火在南投，將是南投縣首次承辦，縣議員今關心規畫進度...

台中塔鋼骨模組挨批養蚊子 市府二周內會勘是否拆除

台中市前2任市長胡志強、林佳龍先後規畫台中塔、台中智慧營運中心，現任市長盧秀燕改為台灣智慧營運塔並遷址，原本規畫的用地至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。