南投首批45戶青年住宅 高達4成遭棄購…原因曝光

南投市文化路青年住宅是縣內首批青宅，讓售45戶卻有4成棄購，縣議員今質詢了解原因，建設處長張洲滄說，目前26戶完成選屋，有19戶放棄，經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅波及等影響購屋意願，正辦理備取選屋。

縣議員林憶如今在縣議會質詢，為降低青年購屋壓力，縣府興建青年住宅，並以市價8折讓售，首批45戶就在南投市文化路，去年開放讓售後吸引500多人申請，最後45人中籤；但經了解，高達4成承購戶放棄，原因及讓售進度為何？

建設處長張洲滄指出，南投市青宅專案讓售作業，於4月辦理正取第一次看屋，後續有26戶完成選屋，其餘19戶則棄權，經徵詢了解，多是因為預算不足衍生貸款問題、預期房價將下跌，加上近期關稅打擊經濟景氣等影響民眾購屋意願。

由於有正取承購戶棄權，縣府也於5月起啟動備取機制，依序通知備取承購戶，分別已在5月26至29日、6月2至5日完成看屋，並將於本周六（14日）辦理選屋；若順利全面讓售，後續會在3個月後交屋，首批承購戶可望在明年初入住。

建設處也表示，南投市青年住宅價格雖是以市價打8折讓售，但所需支付頭期款或貸款金額仍高達數百萬，對承購戶而言，不是小數目；縣府為此協助承購戶根據估價師以實價登錄的成交價格為基礎去貸款，盼減輕其負擔，並提高購屋意願。