國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放
今年國慶焰火將在南投縣施放，南投縣長許淑華今天表示，規劃在南投市貓羅溪畔施放，縣府已啟動籌備工作，也會做好停車場及接駁等規劃，接駁點初步研擬設在名間鄉、草屯鎮。
立法院長韓國瑜5月22日主持民國114年國慶籌備委員會成立大會及第1次常務委員會議，會中宣布今年晚會在台中市舉辦、焰火則選在過去從沒舉辦國慶焰火的南投縣；許淑華今天出席南投縣議會縣政總質詢，多名縣議員關心焰火施放地點、安全、交通疏導等規劃。
許淑華表示，國慶焰火施放適逢第15屆南投世界茶業博覽會期間，盼透過國慶焰火吸引更多遊客來訪茶博會，創造更多商機，因此縣府建議施放地點選在南投市貓羅溪畔；每年南投燈會期間也在貓羅溪畔施放煙火，因此縣府有些辦理經驗，週邊也有看台等基礎設施。
許淑華表示，確定今年國慶焰火在南投市，將規劃名間鄉、草屯鎮等南、北兩地接駁系統及停車場，讓遊客上午逛茶博會、晚間到貓羅溪畔，也會請觀光處規劃串聯景點，茶博會去年吸引97萬人次，今年加上國慶焰火相信能破百萬人次，相關局處積極籌備。
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