1.5億重建彰化新港國小北棟教室 為防淹水墊高建築

彰化縣伸港鄉新港國小北棟教室使用超過50年，因耐震安全係數不足，縣政府動用1億5029萬餘元拆除與重建工程，今天動土，預定2026年底完工，將提供16間全新教室，規劃興建4層樓建築，內部設計採流線型外推式露台，並墊高建築體，不僅解決下大雨易淹水問題，也提供師生多元教學與活動使用。

主持動土儀式的縣長王惠美表示，新港國小有107年的歷史，是伸港鄉學生人數最多的小學，雖面對少子化的趨勢，但仍不減班，且自去年起實施總量管制，顯示教學品質受到多方肯定。

王惠美指出，近年來縣府投入新港國小逾2108萬元，協助新港國小辦理排水防洪、冷氣與照明設備汰換、災害復建、景觀及通道整建、多功能表演平台設置等多項工程，讓孩子有更好的學習環境；另外，縣府已協助8所學校完成老舊校舍拆除重建，以及2所學校完成耐震補強工程。