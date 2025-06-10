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台中南勢部落友善狩獵 二度拍到台灣黑熊身影

中央社／ 台中10日電

台灣黑熊族群近年來逐漸增長，台中市和平區南勢部落自主規範狩獵使用改良式獵具，避免誤捕非目標物種，今年二度捕捉到黑熊在淺山地區現身畫面，黑熊搖擺前行，模樣可愛。

農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，台中市「人人守護山林（PKLAHANG RRGYAXSSQULIQ）」協會是由南勢部落獵人組成，自113年起組織黑熊巡守隊，今年5月透過族人自行架設的紅外線自動相機，二度捕捉到黑熊在海拔1177公尺淺山地區現身畫面。

協會也以公約方式自主規範成員狩獵僅能使用改良式獵具，避免誤捕非目標物種。台中分署分署長張弘毅再次頒發黑熊生態服務給付棲地監測獎勵金，感謝族人對部落守護周邊黑熊棲地的用心。

台中分署說明，近年來台灣黑熊族群逐漸增長，分布範圍往淺山地區擴張，南勢部落人人守護山林協會113年起沿部落周邊水管路進行黑熊巡守工作，連續2年透過巡守路線上監測相機拍攝到黑熊影像，拍攝地點都在海拔1200公尺以下淺山地區，顯示該棲地已有黑熊穩定利用。

台中分署表示，南勢部落族人長期與台中分署合作，參與各項野生動物保育行動，建立狩獵自主管理，積極協助測試及推廣改良式獵具。此次再度記錄到黑熊出沒，協會成員主動向巡守路線周邊農舍果園宣導，協助檢視水管路沿途是否有放置不明獵具。

其中，人人守護山林協會成員和平國中主任范志傑，透過狩獵文化相關課程，教導和平國中、台中一中、竹南高中等學生使用改良式獵具，將山村部落族人長期以來山林智慧的累積，成為黑熊保育工作推展的重要助力，是台中分署在中部地區推動友善黑熊及在地保育工作的重要夥伴。

族人 巡守 台灣黑熊

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