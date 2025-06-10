國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

距雙十國慶還有4個月，今年國慶晚會在台中，國慶焰火在南投，將是南投縣首次承辦，縣議員今關心規畫進度。縣長許淑華表示，國慶焰火適逢縣內辦茶博，將串連兩活動擴大辦理；施放地點擇定南投市貓羅溪畔，並做好交通規畫及接駁。

縣議員陳淑惠指出，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今年拍定國慶焰火選在南投，這也是南投縣第一次承辦國慶焰火活動，前所未有，務必做到盡善盡美，鄉親也關心焰火施放地點及相關規畫，更希望焰火活動能刺激地方產業及觀光。

許淑華說，南投建縣以來，從未施放過國慶焰火，今年首次承辦令地方相當興奮，縣府也將做好萬全準備。而國慶日施放當天，適逢每年固定在中興新村舉辦的世界茶業博覽會，且今年是茶博會15周年，因此規畫將兩活動串連擴大辦理。

她進一步表示，經評估國慶焰火前兩年數據，可湧進逾20萬人次，而今年國慶日在周五，還碰上中秋假期，所以將聚焦在國慶周，盼將看焰火人潮帶進茶博會，讓今年茶博人次突破百萬，更要刺激活動買氣，優先擇定焰火施放地點在南投市。

國慶焰火施放地點也擇定將在貓羅溪畔施放，許淑華說，每年的南投燈會在農工商會展中心辦理，同時在對岸貓羅溪畔旁施放焰火，已有相關經驗，並設有看台等基礎設施，目前已獲軍備局同意，後續再就焰火高度、規格及安全做詳細規畫。