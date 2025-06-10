導護教師與愛爸愛媽風險高 中市府允諾研議非強制訓練

校園周邊交通安全至關重要，公部門人力不足，多數路口仰賴導護教師或志工家長協助指揮，不過僅是輔助性質，沒有強制力，衍生若干問題。台中市議員建議，市府應讓志工家長或導護教師受訓，市長盧秀燕允諾，會請相關局處研議試辦非強制性受訓。

台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍議員楊大鋐表示，校園周遭交通安全大多由導護教師與愛爸愛媽負責，然而近期發生多起事件，包含三峽的嚴重車禍、屏東和彰化導護教師與車輛衝突等等，為何校園外的交通變成志工的責任？若發生意外該怎麼辦？教育局長蔣偉民表示，都有替志工保險。

國民黨籍議員邱愛珊說，自己就是導護志工媽媽，她明白警察機關人力不足，不可能支援每個校園每個路口，但希望市府思考能否讓導護志工接受更好的訓練，畢竟志工沒有強制力，僅能協助，部分民眾若執意違法，難免發生爭執，應該要讓愛心志工更有保障。

盧秀燕回應，她擔任立法委員時也當過愛嗎，可以理解志工父母的顧慮，比如導護裝備、用具等等，若配備不足可能影響志工甚至學生的安全；除了裝備，指揮手勢也很重要，大部分用路人還是願意遵守指揮，只是有時候志工的手勢或標誌不明確，導致爭議。