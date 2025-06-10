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台中塔鋼骨模組挨批養蚊子 市府二周內會勘是否拆除

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，台灣智慧營運塔結合景觀與營運中心功能，原定用地面積不夠，才遷址到經貿路與大鵬路口的創研用地。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台灣智慧營運塔結合景觀與營運中心功能，原定用地面積不夠，才遷址到經貿路與大鵬路口的創研用地。記者陳敬丰／攝影

台中市前2任市長胡志強、林佳龍先後規畫台中塔、台中智慧營運中心，現任市長盧秀燕改為台灣智慧營運塔並遷址，原本規畫的用地至今仍被鐵籬圍起，當初試建的鋼骨模組也未使用，議員批「養蚊子」。市府表示2周內會勘，研議後續作為公園設施或直接拆除。

胡志強2007年提出「台灣塔」構想，規畫在水湳經貿園區內搭建1座高逾300公尺的景觀塔，2014年先試搭1座高約20公尺的鋼骨模組；林佳龍上任後，認為台灣塔預算增加過多，停工改規畫台灣智慧營運中心。盧秀燕任內，結合台灣塔與台灣智慧營運中心，更名「台灣智慧營運塔」，並遷移地點。

民進黨籍議員何文海今天在市議會市政總質詢表示，台灣智慧營運塔從胡志強時代至今，又是改名、又是改地點，如今盧秀燕任期只剩下1年半左右，智慧營運塔進度如何？有沒有可能動土？此外台灣塔原規畫用地目前還是被圍籬圍住，鋼骨模組放在那裏「養蚊子」，市府要如何處理？

盧秀燕說，胡志強最早規畫的台灣塔是單純的景觀塔，林佳龍提出的台灣智慧營運中心則沒有景觀功能，以營運中心為主，她上任後藍綠議員吵翻天，最後決定結合2名前市長的計畫，搭建既有景觀功能、也是營運中心的台灣智慧營運塔，原定用地面積不夠，才遷到位於經貿路與大鵬路口的創研用地。

經濟發展局長張峯源表示，台灣智慧營運塔目前進入招商階段，部分標已經決標，下半年市府會提出更詳細招商參數，由於水湳經貿園區已經規畫多處公共設施，如會展中心、綠美圖與轉運中心都將在近期完工啟用，廠商詢問度相當高，有信心招商。

都市發展局長李正偉指出，台灣塔的原定地址將按照都市計畫恢復為公園用地，至於鋼骨模組如何處置，還要看後續該地的公園規畫，都發局與建設局2周內會現地會勘，研議鋼骨模組要做為公園設施還是就地拆除，也會討論圍籬等設施何時移除。

台灣智慧營運塔原定用地的「台灣塔」鋼骨模組，市府2周內將會勘，研議將鋼骨模組留做公園設施或就地拆除。圖／聯合報系資料照
台灣智慧營運塔原定用地的「台灣塔」鋼骨模組，市府2周內將會勘，研議將鋼骨模組留做公園設施或就地拆除。圖／聯合報系資料照
民進黨議員何文海詢問，台灣智慧營運塔進度如何？原定地址現在還被圍籬圍住，形同養蚊子，市府要如何處理？圖／何文海辦公室提供
民進黨議員何文海詢問，台灣智慧營運塔進度如何？原定地址現在還被圍籬圍住，形同養蚊子，市府要如何處理？圖／何文海辦公室提供

胡志強 經貿 盧秀燕

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