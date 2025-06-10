台中塔鋼骨模組挨批養蚊子 市府二周內會勘是否拆除

台中市前2任市長胡志強、林佳龍先後規畫台中塔、台中智慧營運中心，現任市長盧秀燕改為台灣智慧營運塔並遷址，原本規畫的用地至今仍被鐵籬圍起，當初試建的鋼骨模組也未使用，議員批「養蚊子」。市府表示2周內會勘，研議後續作為公園設施或直接拆除。

胡志強2007年提出「台灣塔」構想，規畫在水湳經貿園區內搭建1座高逾300公尺的景觀塔，2014年先試搭1座高約20公尺的鋼骨模組；林佳龍上任後，認為台灣塔預算增加過多，停工改規畫台灣智慧營運中心。盧秀燕任內，結合台灣塔與台灣智慧營運中心，更名「台灣智慧營運塔」，並遷移地點。

民進黨籍議員何文海今天在市議會市政總質詢表示，台灣智慧營運塔從胡志強時代至今，又是改名、又是改地點，如今盧秀燕任期只剩下1年半左右，智慧營運塔進度如何？有沒有可能動土？此外台灣塔原規畫用地目前還是被圍籬圍住，鋼骨模組放在那裏「養蚊子」，市府要如何處理？

盧秀燕說，胡志強最早規畫的台灣塔是單純的景觀塔，林佳龍提出的台灣智慧營運中心則沒有景觀功能，以營運中心為主，她上任後藍綠議員吵翻天，最後決定結合2名前市長的計畫，搭建既有景觀功能、也是營運中心的台灣智慧營運塔，原定用地面積不夠，才遷到位於經貿路與大鵬路口的創研用地。

經濟發展局長張峯源表示，台灣智慧營運塔目前進入招商階段，部分標已經決標，下半年市府會提出更詳細招商參數，由於水湳經貿園區已經規畫多處公共設施，如會展中心、綠美圖與轉運中心都將在近期完工啟用，廠商詢問度相當高，有信心招商。