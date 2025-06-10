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斥資1億！台中「機捷」交通瓶頸 敦富八、九街開工了
台中市建設局因應都市交通縫合，北屯機捷特區快速發展，投入1億204萬元推動「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，工程今年5月底開工，預計今年底前完工，未來將打通北屯與潭子交界瓶頸路段，強化對外聯繫、完善交通路網。
建設局長陳大田指出，「捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收」位於北屯與潭子交界，隨著捷運綠線通車、大型商場進駐，帶動周邊住宅與產業蓬勃發展，人口快速增加，區域對外交通需求也日益殷切。
陳大田說明，此次開闢的敦富八街將銜接潭子區大成街，敦富九街銜接中興路，未來將有效打通北屯與潭子交界的交通瓶頸，提升區域聯外功能與通行效率，促進兩區整體發展。
建設局說明，「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，其中工程費約3439萬元、用地費約6765萬元，敦富八街總長約60公尺、橋面寬度10公尺，敦富九街總長約54公尺、橋面寬度12公尺，兩路段皆設置雙側1.5公尺以上人行道，將有效提升通行效率與行人安全。
建設局表示，工程完工後，將有效紓解南興路至中山路間的交通壅塞問題，提升北屯與潭子交界地區的道路服務水準，強化區域聯繫，帶動周邊整體發展。藉由完善交通建設，不僅促進地方繁榮，也具體落實市長盧秀燕「富市台中、行人安全」施政理念，打造更安全便捷的城市環境。
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