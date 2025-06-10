斥資1億！台中「機捷」交通瓶頸 敦富八、九街開工了

台中市建設局因應都市交通縫合，北屯機捷特區快速發展，投入1億204萬元推動「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，工程今年5月底開工，預計今年底前完工，未來將打通北屯與潭子交界瓶頸路段，強化對外聯繫、完善交通路網。

建設局長陳大田指出，「捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收」位於北屯與潭子交界，隨著捷運綠線通車、大型商場進駐，帶動周邊住宅與產業蓬勃發展，人口快速增加，區域對外交通需求也日益殷切。

陳大田說明，此次開闢的敦富八街將銜接潭子區大成街，敦富九街銜接中興路，未來將有效打通北屯與潭子交界的交通瓶頸，提升區域聯外功能與通行效率，促進兩區整體發展。

建設局說明，「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，其中工程費約3439萬元、用地費約6765萬元，敦富八街總長約60公尺、橋面寬度10公尺，敦富九街總長約54公尺、橋面寬度12公尺，兩路段皆設置雙側1.5公尺以上人行道，將有效提升通行效率與行人安全。