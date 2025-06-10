台中首屆遊艇嘉年華7月登場 40家國內外船艇品牌和水上用品參展

中華民國遊艇服務公會攜手亞果遊艇集團，共同主辦的第一屆台中亞果遊艇嘉年華，7月18日至20日在亞果台中港遊艇碼頭登場；台中首次大型遊艇展示盛會，將集結40家國內外高端船艇品牌及水上用品參展，預期帶動船艇交易市場活絡，總銷售金額有望突破億元大關。

今年3月亞果台南遊艇展成功推出，整體交易規模突破億元；遊艇嘉年華除船艇與泊位展示，結合海洋休閒體驗海洋教育推廣，亞果台中港遊艇碼頭將成為船艇產業與水上生活愛好者的優質交流平台。

中華民國遊艇服務公會攜手亞果遊艇集團，推動台灣海洋產業發展。今年3月在亞果台南安平遊艇碼頭共同舉辦的「亞果台南遊艇展」，活動期間首日即達成8800萬、3日成交金額累計達1.4億元。吸引 Asiamarine、Lagoon、Absolute 等國際品牌，及法藍克、辛普森、亞平等多家知名代理商共襄盛舉。展出船艇涵蓋義大利、德國、波蘭、芬蘭、瑞典、美國等多國品牌，展現台灣遊艇市場的潛力與國際吸引力。

延續高雄與台南展會的成功經驗，雙方將於7月18日至20日攜手舉辦「第一屆台中亞果遊艇嘉年華」，在亞果台中港遊艇碼頭隆重登場；活動預計集結40家國內外高端船艇品牌及水上用品及休憩生活參展，預期帶動船艇交易市場活絡，總銷售金額有望突破億元大關。