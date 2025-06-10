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埔里3道路將刨鋪 畫標線型人行道

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里南光國小前及附近路口的斑馬線已不明顯，後續將改為綠白相間的斑馬線。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里南光國小前及附近路口的斑馬線已不明顯，後續將改為綠白相間的斑馬線。圖／埔里鎮公所提供

為友善行人環境，南投縣埔里鎮公所斥資925萬元改善南興街、中華路及其他市區聯絡道，鎮長廖志城昨天在說明會表示，3路段將刨鋪路面新增標線型人行道，盼趕在開學前完工，施工前10天，會公告宣導車輛移置等措施，降低對居民影響。

埔里鎮公所指出，近幾年友善行人環境也是道路設施改善重點之一，以南興街上的南光國小師生數達1200人，是全縣學生數最多的國小，上放學尖峰期間車流量大及行人出入頻繁，但附近路口行人穿越線卻早已斑駁，須規畫改善。

經公所向中央爭取800萬元補助，連同公所自籌款共925萬元，針對南興街（隆生路至中正路）、中華路（忠孝一路至北環路）及樹人三街辦理改善工程，除了柏油路面刨鋪、兩側排水溝改善，也改善危險路口標線及新增標線型人行道。

由於，道路改善工程勢必影響交通，公所昨舉行說明會，埔里鎮長廖志城說，道路改善已陸續動工，為避免影響沿線商家、住戶及學校開學後的周邊交通，希望趕在8月底、開學前完工。

此外，為讓人車有明顯區隔，改善現有南興街人行設施不明顯缺點，未來將畫設標線型人行道及路口綠白相間行人穿越線，同時已要求包商在施工前10天，會同里長公告宣導，提前移置車輛等措施，降低對沿線居民影響。

南光國小校長林取德則盼施工期間，用路人行經校區附近應減速慢行，確保學童及行人安全。

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