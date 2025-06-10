超巨蛋落腳創研用地 盧秀燕：符規定

台中市長盧秀燕宣布超巨蛋落腳水湳經貿園區，預計2030年完工，市議會民進黨團昨批評選址草率，缺乏正當性與專業性。盧秀燕回應，運動是創新產業，「創研一」用於興建超巨蛋符合規定，且創研用地還有20公頃可用，高科技業與超巨蛋可並行。

台中市民進黨團總召王立任指出，水湳經貿園區創研一用地為都市計畫中明確指定的「研發專用區」，原應用於打造產業升級與研發能量中心，市府卻未經公開說明與程序，就逕行宣布將此地改為超巨蛋選址，不但違背都市計畫精神，更缺乏應有的正當性與透明性。

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，市議會民進黨團昨批評選址草率。記者余采瀅／攝影

議員張家銨表示，台中創研用地稀少，盧市長隨便宣布超巨蛋選址，不重視育才創研，且重大建設都集中北台中，只因用地好取得，不用整地，反映市府便宜行事、決策草率；議員黃守達也說，盧市長沒有任何替代方案配套措施，把創研一用地當超巨蛋，擔心最後大巨蛋變空包彈。

議員陳淑華說，盧市長應說清楚水湳經貿園區的定位，面對核心問題，不要動員側翼，政治操作；議員張芬郁也說，監督水湳超巨蛋選址是議員應盡職責，網路側翼片段剪輯惡意扭曲、攻擊，希望警局重視這件事。

國民黨議員陳政顯表示，超巨蛋不只帶動產業，更可導入AI運動科技，進一步帶動觀光、旅遊、餐飲、住宿等產業，對此樂見其成。

盧秀燕說，台北大巨蛋歷程與台中很像，「總是會有人見不得我們好」，「興建前反對，興建後蹭票」，這都是民主發展的過程，「但我不會順我者昌、逆我者亡」，對於各界意見都會仔細聆聽。盧秀燕說，任期僅剩下1年7個月，她會戰戰兢兢，到最後一天都會在崗位上全力以赴。

此外，市府宣稱打造「世界級建築」的台中國際會展中心，尚未啟用就傳出天花板掉落、牆面滲水等嚴重缺失，至今仍未完成點交。市議員江肇國表示，這樣的建物根本不合格，開了7次點交會議，外貿協會仍不敢接手，顯示市府驗收程序與施工品質皆存在重大問題。

盧秀燕說，能夠修復比較重要，市府與廠商不會放任不管。建設局長陳大田表示，廠商有保固責任，會針對漏水部分修復。