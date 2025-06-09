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台中國際會展中心滲水 議員指開7次會仍無法點交

中央社／ 台中9日電

民主進步黨籍台中市議員江肇國今天表示，台中國際會展中心天花板掉落、牆面滲水，市府開7次會議，貿協至今不敢接手，施工品質有大問題；台中市政府說，26日前可完成點交。

江肇國在台中市議會質詢時表示，中市府稱會展中心是「世界級建築」，但展覽棟、帷幕牆漏水，手扶梯上方天花板掉落碎裂，嚴重影響場館安全。場館尚未啟用，已出現多處滲漏與結構缺失。

他說，據中市府列管資料，工程單位民國113年9月30日報竣工，11月完成複驗，114年1月完成驗收，中華民國對外貿易發展協會預計需180天室內裝修，卻由於場館缺失無法改善而多次延期，點交會議開7次仍未解決，貿協至今未同意接收，工程交接進度明顯延宕。

民進黨籍台中市議員林德宇說，據了解3、4月有初步點交，發現還有近80個漏水處。

中市府建設局長陳大田答詢表示，場館已拿到使用執照，後續進入點交程序。市府今年初與貿協點交，文件、財產與教育訓練都已點交完畢，剩下18項系統，預計26日前完成。

議員 江肇國 民進黨 建築 天花板 台中市

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