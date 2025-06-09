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南投埔里砸900萬改善道路 3路段刨鋪更將換綠白新裝
為友善行人環境，南投縣埔里鎮公所斥資925萬元改善南興街、中華路及其他市區聯絡道，今舉行說明會，鎮長廖志城說，3路段將刨鋪路面新增標線型人行道，盼趕在開學前完工，施工前10天會公告宣導車輛移置等措施，降低對居民影響。
埔里鎮公所指出，近幾年友善行人環境也是道路設施改善重點之一，而鎮內南興街上的南光國小師生數達1200人，是全縣學生數最多的國小，上放學尖峰期間車流量大及行人出入頻繁，但附近路口行人穿越線卻早已斑駁不明顯規畫改善。
經公所向中央爭取獲補助800萬元，連同公所自籌款共925萬元，針對南興街（隆生路至中正路）、中華路（忠孝一路至北環路）及樹人三街進行改善工程，除了AC路面刨鋪、兩側排水溝改善，也改善危險路口標線及新增標線型人行道。
由於，道路改善工程勢必影響交通，公所今舉行提升市區道路品質工程說明會，埔里鎮長廖志城說，道路改善已陸續動工，預計所需工期約3個月，為避免影響沿線商家、住戶及學校開學後的周邊交通，因此希望趕在8月底、開學前完工。
此外，為讓人車有明顯區隔，改善現有南興街人行設施不明顯缺點，未來將畫設標線型人行道及路口綠白相間行人穿越線，同時已要求包商針對施工路段，務必在施工前10天會同里長公告宣導，提前移置車輛等措施，降低對沿線居民影響。
南光國小校長林取德則感謝公所利用暑假期間趕工，讓學童在9月開學後就有更安全的道路，但仍盼用路人行經校區附近應注意減速慢行，確保學童及行人安全。
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