快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

中火5度申請6月9日試俥 環保局長允加班處理

中央社／ 台中9日電

民進黨台中市議員張家銨今天指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，中火5度送件，申請許可至今躺在市府。市長盧秀燕表示，安全至上；環保局長陳宏益則允諾今天加班處理。

台電執行中火無煤計畫，規劃今年會有1台燃氣機組上線。台中市議會今天召開市政總質詢，張家銨指出，中火1號燃氣機組原定今天試俥，台電自今年1月初送試車申請公文到台中市政府，幾次被退件後，4月21日第5次送件，但公文至今仍躺在陳宏益桌上。

張家銨提到，盧秀燕不斷批評中火燃煤「用肺發電」，但燃氣機組明明可儘快上線取代燃煤，市府為何一再阻擋，先前推動以氣換煤，市府擋了15個月，現在又繼續擋，同機型燃氣機組已在高雄興達電廠試俥，質疑台中公文為何簽不出去，市府把中火當成政治提款機。

陳宏益說，試運轉操作沒什麼特殊的，主要是參數調整，這是全國最大發電機組，規模1300mw，遠高於目前燃煤機組的550mw，許多細節必須逐一審視、請教專家學者。

對此，民進黨市議員江肇國批評，審議及補件階段就應找好專家學者，燃氣機組發照許可申請公文被壓在市府，盧秀燕還侃侃而談「用肺發電」、台電放小動物出來導致停電，他希望，燃氣機組上線，市府給予最大支持。

民進黨市議員施志昌指出，中央政府推動中火轉型，燃煤比例從105年的36.9%降至113年的31.1%，並以天然氣取代、發展再生能源，市府卻以各種政治手段杯葛中火天然氣機組。

盧秀燕強調，安全最重要，如果市府不願協助，中火燃氣機組至今也蓋不起來；陳宏益則說，今天會加班儘快處理。

議員 盧秀燕 張家銨 台中市 中火

延伸閱讀

綠議員批中火燃氣機組試車許可遭擋 盧秀燕：安全最重要

台中「超巨蛋」選址遭綠批 盧秀燕：還有20公頃創研用地可用！

曾文生又提中火無煤最遲2034年才行 盧秀燕這樣回應

卓榮泰預算輪迴說法 盧秀燕：行政院長講話要慎重

相關新聞

南投埔里砸900萬改善道路 3路段刨鋪更將換綠白新裝

為友善行人環境，南投縣埔里鎮公所斥資925萬元改善南興街、中華路及其他市區聯絡道，今舉行說明會，鎮長廖志城說，3路段將刨...

紫南宮99.9K環縣自行車挑戰熱力開騎

照片取自南投縣政府 南投縣府與紫南宮、台灣自由車運動協會共同主辦第13屆「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣99.9K自行車活動，6月8日上午6時於竹山消防署訓練中心第一停車場盛大開騎。活動特

「天眼」讓犯罪無所遁形 彰化縣監視器鏡頭達1.2萬支

彰化縣警察局今天上午在大禮堂提前舉辦警察節慶祝大會，縣長王惠美細數3年來，中央與縣府共投入16億元警政預算外，今年持續建...

女嬰出生數小時罹心臟病 彰基兒醫這手術讓她康復出院

一名出生僅數小時的女嬰「小盈」，因呼吸急促、血氧偏低，被緊急轉診到彰化基督教兒童醫院，經心臟超音波與電腦斷層檢查後，確診為...

手刀要快！彰化慶安水樂園水上體驗4大亮點 明起報名

彰化縣彰濱慶安水道是全縣最火的戲水樂園，暑期安排有SUP立式划槳、獨木舟、水上自行車、 龍舟版SUP等不同玩法，均有專業...

爭取8200萬升級后里供水系統 11公里老舊水管年底汰換完成

為改善台中市后里區自來水供應不穩問題，立委楊瓊瓔爭取8200萬元經費，將汰換全長11.54公里的老舊PVCP塑膠管線，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。