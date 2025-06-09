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「天眼」讓犯罪無所遁形 彰化縣監視器鏡頭達1.2萬支

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局今天上午在大禮堂提前舉辦警察節慶祝大會，縣長王惠美王惠美表揚63位績優警察，以及各協勤的社團人員。圖／縣警局提供
彰化縣警察局今天上午在大禮堂提前舉辦警察節慶祝大會，縣長王惠美王惠美表揚63位績優警察，以及各協勤的社團人員。圖／縣警局提供

彰化警察局今天上午在大禮堂提前舉辦警察節慶祝大會，縣長王惠美細數3年來，中央與縣府共投入16億元警政預算外，今年持續建置「天眼防衛網」，再增加2千支鏡頭，全縣路口監視器高達1萬2千多支，投入購置及維護經費約4.2億元，成為六都以外監視系統最完善的縣市。

6月15日是警察節，王惠美今天提前祝賀全體員警警察節快樂，並表揚63位績優警察，包括「模範警察」、「績優刑事警察人員」、「績優交通警察人員」及「績優人員」。

王惠美表示，彰化縣警察局在陳明君局長的領導下，全體同仁齊心協力，締造了令人矚目的佳績。不僅在社區治安評鑑中連續18年榮獲內政部評核特優的殊榮，更在各項打擊犯罪的專案行動中表現亮眼。今年第2次全國同步打擊詐欺行動，以及第1、2次掃黑與查緝非法槍械專案，彰化縣均獲警政署評核為全國績優第一名。

王惠美說，為了提升警政工作效能，中央與縣府攜手合作，2023到2025年間投入高達16億元的預算，其中中央補助1.3億元、縣府預算14.7億元。具體措方面，縣警局建置「天眼防衛網」再增加2千支鏡頭，使得全縣路口監視器數量高達1萬2千多支，投入購置及維護經費約4.2億元，是六都以外監視系統最完善的縣市。

在改善辦公環境方面，編列6.1億元辦理警察局綜合行政大樓等7處辦公廳舍的規劃與興建，今年起更逐年新增4.7億元預算，整修興建芳苑派出所、溪湖派出所、洪堀派出所、馬鳴派出所、內安派出所、朝興派出所、竹塘分駐所及大村分駐所等8間辦公廳舍，提供警察同仁更優質的工作環境。此外，編列1.1億元汰換警用汽車87輛、機車352輛，大幅提升同仁執勤安全與效率。

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