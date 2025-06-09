女嬰出生數小時罹心臟病 彰基兒醫這手術讓她康復出院

一名出生僅數小時的女嬰「小盈」，因呼吸急促、血氧偏低，被緊急轉診到彰化基督教兒童醫院，經心臟超音波與電腦斷層檢查後，確診為罕見且致命的「完全型大動脈轉位合併多重心臟結構異常」，醫療團隊在她出生第3天，完成大動脈轉位矯正手術，成功康復出院。

彰基兒童醫院院長陳家玉指出，接獲雲林地區醫院通報後，立即將「小盈」接送到彰基兒童醫院，新生兒科先行穩定病況，再由兒童心臟科主任吳焜烺診斷為完全型大動脈轉位（d-TGA）合併開放性動脈導管與心房中膈缺損，經給藥、做呼吸治療，讓病情穩定後，趕快做心臟超音波、電腦斷層檢查，再由兒童心臟外科開刀處理。

彰基兒童醫院兒童心臟外科主任陳映澄指出，d-TGA是第二常見的紫紺型先天性心臟病，約佔每千名新生兒中的5至7例，此病變導致主動脈與肺動脈連接錯置，形成體循環與肺循環完全分離，致使全身無法獲得足夠含氧血流，嬰兒出生數小時內即可能出現缺氧、發紺等嚴重症狀。

陳映澄指出，如果未即時手術，超過50%患者會在第一個月內死亡，90%患者會在第一年內死亡。因此，「d-TGA」對新生兒是極大挑戰，出生幾天內就得接受高風險手術。小盈僅3.4公斤，血管細如筆芯，手術每一步都需精準到位。

麻醉科李廣釗醫師說，術前與與心臟科、外科充分討論，手術中需隨時留意小盈心跳、血壓、導管狀況，並與團隊保持聯繫，才能順利完成。

術後照護由兒童重症科主任李明聲說，「小盈」術後全身有12條管路，包括中心靜脈、胸管、氣管內管等。團隊透過呼吸器調整、用藥支持、營養補充，一步步幫她恢復體力與器官功能，經過一個多月細心照護，小盈終於體重增加、穩定康復、順利出院。

小盈的父親回憶說，轉診那天，陪著「小盈」上外接車，媽媽留在原院，那種無助難以形容，再聽到這種病非開刀不可才能活命，心裡壓力很大，還好吳焜烺、陳映澄醫師給了很多支持與鼓勵，他才勇氣面對。手術那天全家都很緊張，但醫療團隊的安撫讓他們放心不少，現在孩子很健康，回診後已不用服藥，生活就像一般孩子。

彰基表示，儘管完全型大動脈轉位病情嚴重，但在有經驗的醫學中心施行動脈轉位矯正術，早期存活率超過9成，長期預後良好。國際研究顯示，術後15至25年，長期存活率仍達95%以上。