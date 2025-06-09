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紫南宮99.9K環縣自行車挑戰熱力開騎
照片取自南投縣政府
南投縣府與紫南宮、台灣自由車運動協會共同主辦第13屆「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣99.9K自行車活動，6月8日上午6時於竹山消防署訓練中心第一停車場盛大開騎。活動特邀竹山在地女兒、單車女神魏華萱，以及南投自由車國手「南投國王」盧紹軒與貴賓擔任領騎，率領3000位騎士挑戰自我，平安完騎99.9公里壯闊路線。
南投縣政府教育處表示，本次活動響應今年雙北世界壯年運動會推廣帕拉運動(Para)精神，特別首度邀請南投縣傷殘協進會手搖車騎士林志昌、魏淑美共襄盛舉，展現運動平權共融核心價值。透過多元參與，拉近彼此距離，傳遞平等、友善、永不放棄的信念，為活動增添溫馨與感動。
教育處表示，今年活動持續與紫南宮攜手合作，以「一騎來發財」為主軸，全體車友秉持永不放棄精神，平平安安順利完賽，參加者於7小時內完成挑戰，即可獲得專屬蛇年鏤空旋轉完賽獎牌，以及可鑲入其中的蛇年錢母，象徵「圓圓滿滿・一騎發財」。賽道全長99.9公里，自竹山出發，途經名間、南投市、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等鄉鎮，再返回竹山消防訓練中心，全程串聯縣內多處特色地景。
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