手刀要快！彰化慶安水樂園水上體驗4大亮點 明起報名

彰化縣彰濱慶安水道是全縣最火的戲水樂園，暑期安排有SUP立式划槳、獨木舟、水上自行車、 龍舟版SUP等不同玩法，均有專業教練指導，明天（10日）上午9點開放線上報名，由於歷年報名都是秒殺，動作要快，另有還有海洋市集以及氣墊水樂園等闖關遊戲。

彰化縣長王惠美說，今年「慶安水樂園」新增加四大亮點，第一首推夜間 SUP，民眾可以一邊划船，一邊欣賞西濱白色海豚屋的夜景，享受浪漫的夏天；第二是四人座遮陽腳踏船，親子跟朋友可以一起同樂。

第三是「夏日音樂派對」，7月5日開幕邀請到在地學生團體、Live Band，以及 Z 世代新興樂團「好樂團」，讓活動更加熱鬧，當天只要穿著花襯衫，就可以獲得限量版游泳圈造型杯座，還有無酒精飲料1罐；第四是開幕有 6分鐘的璀璨煙火秀，搭配有「白色海豚助屋」美名的自然生態教育中心水面倒影、星空、煙火、水光交錯，要讓鄉親留下最難忘的夏夜回憶。

民眾體驗「慶安水樂園」水上活動之餘，王惠美也推薦沿台61線海岸旅遊廊帶規劃一日或二日遊，結合鄰近的觀光工廠、休閒農場、鹿港老街與芳苑濕地等景點，不僅可探索招潮蟹、賞鳥看夕陽，7月27日前還能順遊欣賞「鹿港小鎮光影藝術節」，深度體驗彰化的自然生態與人文風情。相關活動資訊，可搜尋臉書粉絲專頁「彰濱海fun一夏慶安水樂園」。