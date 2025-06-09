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爭取8200萬升級后里供水系統 11公里老舊水管年底汰換完成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取8200萬元要升級后里供水系統，老舊水管預計年底汰換完工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取8200萬元要升級后里供水系統，老舊水管預計年底汰換完工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

為改善台中市后里區自來水供應不穩問題，立委楊瓊瓔爭取8200萬元經費，將汰換全長11.54公里的老舊PVCP塑膠管線，全面升級為DIP鑄鐵材質。新管線將依各區用水需求設計，管徑自100毫米至300毫米不等，今天各單位會勘，預計年底前完工。

施工範圍涵蓋雲頭路、民生路、文化路、南村路、舊圳路及枋寮路等多條重要道路，預計年底前完工，並同步進行路面刨鋪作業，全面提升后里區1200多戶居民的供水品質與穩定性。

楊瓊瓔今天上午邀台灣自來水公司第四區管理處副處長曾沛聰，與市議員陳本添、邱愛珊，及月眉、墩東、墩北、厚里、墩南等多位里長現地會勘。

曾沛聰說明，這次汰管工程將根據各區域用水狀況，分別採用100至300mm不等的管徑，目前正進行設計及發包前期作業。雲頭路段今年3月下旬已啟動施工，其餘路段預計於6至7月完成設計並陸續發包，最快8月底前陸續展開工程。多位里長均期盼汰管工程能按計畫如期如質完工，早日解決后里居民長年用水不穩的問題。

市議員陳本添表示，后里地區民眾早已對自來水管線老舊導致水壓不穩、破管頻傳的狀況怨聲載道，感謝楊瓊瓔委員積極爭取8200萬元經費，促成11.54公里管線汰換工程。市議員邱愛珊提醒水公司施作過程中盡量降低交通與民眾生活的影響，要求完工後落實道路刨鋪，避免出現「挖了又補、補了又挖」的情況。

楊瓊瓔指出，后里區早年所埋設的自來水管線多為PVCP塑膠材質，經年累月已出現脆化現象，致破裂漏水、開挖頻繁，造成資源浪費與居民不便。此次全面改採DIP鑄鐵管，可強化耐壓性能，更能承受地面重壓，提升后里供水系統壽命與穩定性。

楊瓊瓔也關切後續施工細節與對居民生活的影響，她說施工期間必須將停水時間與範圍降至最低，並要求水公司加強施工前的公告宣導、交通管制規劃與完工後的路面刨鋪復原，將對居民的不便降至最小。

立委楊瓊瓔爭取8200萬元要升級后里供水系統，老舊水管預計年底汰換完工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取8200萬元要升級后里供水系統，老舊水管預計年底汰換完工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

水公司 楊瓊瓔 后里 台中市

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