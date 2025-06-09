台中超巨蛋選址挨批草率 綠黨團質疑：未經程序辦理

台中市長盧秀燕宣布超巨蛋落腳水湳經貿園區，預計2030年完工。台中市議會民進黨團今舉行記者會，該用地為都市計畫所定的研發專用區，原可在此打造台中的高科技研發基地，但市府未經公開說明、未辦理任何說明會或公聽程序，就自行宣布為超巨蛋選址，完全缺乏正當性與專業性。

台中市長盧秀燕表示，運動就是個產業，使用創研一用地沒有問題。

台中市民進黨團總召王立任指出，水湳經貿園區創研一用地為都市計畫中明確指定的「研發專用區」，擁有發展半導體、生醫、無人機等高科技產業的關鍵條件，原應用於打造產業升級與研發能量中心，市府卻未經公開說明與程序，就逕行宣布將此地改為超巨蛋選址，不但違背都市計畫精神，更缺乏應有的正當性與透明性，這也是民進黨議員質詢的原意。

王立任說，民進黨議員在議會揭露此事、要求市府說明規劃過程與選址考量時，卻遭特定立場與側翼帳號惡意剪輯發言內容，移花接木、曲解原意，試圖製造錯誤印象、模糊焦點。議會質詢是民意監督機制的一環，民進黨團強力譴責側翼惡意剪輯、抹黑議員問政。

議員張家銨表示，台中創研用地稀少，盧市長隨便宣布超巨蛋選址，不重視育才創研，且重大建設都集中北台中，只因用地好取得，不用整地，無法說服市民，也反映市府便宜行事、決策草率。

議員黃守達說，任何重大建設都該開放議員監督，市長惡意扣帽子放任側翼帶頭抹黑，其心可議，政治操作；盧市長沒有任何替代方案配套措施，把創研一用地當超巨蛋，創研一隨便被犧牲，被政治操作，擔心最後大巨蛋變空包彈。

議員陳淑華說，水湳經貿園區因行政便利、產權完整，但水湳並未設定大巨蛋未來車潮人潮，需要的交通規劃一直沒說清楚。盧秀燕短短時間內宣示超巨蛋落腳水湳經貿園區，並於2030年完工，盧市長應該要說清楚水湳經貿園區的定位，不要政治化雙標，卻不面對核心問題，也呼籲不要動員側翼，政治操作。

議員張芬郁說，監督水湳超巨蛋選址，是議員應盡的職責，變更創研土地，忽略區域平衡和交通問題，是議會關切的重點，網路側翼片段剪輯惡意扭曲、攻擊，形同抹煞議會監督正當性，希望警局重視這件事。

國民黨議員陳政顯表示，超巨蛋不只帶動產業，更可導入AI運動科技，進一步帶動觀光、旅遊、餐飲、住宿等產業，對此樂見其成。