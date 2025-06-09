竹山天梯建纜車 議員促改善聯外道路

南投竹山太極峽谷天梯園區地形壯闊，有「西部太魯閣」之稱，縣府擬編逾7億元興建空中纜車，但其聯外道路投49線路況欠佳，縣議員建議先改善道路；觀光處表示，預計明年下半年發包，將研議改善聯外交通。

竹山雖是南投4大市鎮之一，但近年發展停滯，人口外流嚴重，縣議會2022年連署提案，認為太極峽谷自然景觀獨特，具觀光發展潛力，要求規畫設空中纜車，縣府為此加緊辦理天梯纜車系統開發前置作業及附屬設施細部計畫。

縣議員陳玉鈴說，縣府積極規畫建空中纜車，但聯外主要道路投49線路幅狹小、路況欠佳，若不事先改善交通，勢必影響民眾旅遊意願，砸7億蓋好的空中纜車，恐無法發揮預期觀光效益。

此外，投49線不僅能通往竹山天梯，也能通往杉林溪，就是因路況太差，導致遊客都走投151線，更與前往溪頭車流匯聚造成塞車，因此強烈建議先改善投49線，打造竹鹿環狀觀光生活圈。

觀光處表示，竹山天梯纜車開發案最快明年下半年發包，而細部計畫就針對部分聯外道路研擬改善，並加強規畫景點接駁服務；唯投49線若要全線改善，牽涉道路整修、拓寬等須評估地理環境及整體觀光需求，將再研議。