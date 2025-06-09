違建查詢挨批不便利 中市：滾動檢討

台中市府列管10萬戶新舊違建，無黨籍市議員吳佩芸指出，違章數達新高峰，市府今年5月建置違章建築查報系統，但公開透明程度、查詢的便利性均不及他縣市，批評應付了事，不利全民監督；都發局表示，考量個資問題，將滾動檢討。

議員吳佩芸指出，台中市違建查詢系統今年5月1日上路，比對台北市違章查詢系統，她認為中市府還有進步空間。例如北市只需輸入查報文號或違建地址，只要「擇一」就能查詢，而台中市，違建人要同時輸入姓名、身分證字號、出生日期及認定通知書文號；一般民眾也須同時輸入「認定通知書文號」及「認定通知書日期」或「函公所查報日期」 及「函公所查報文號」等資訊。吳佩芸批，違章查詢系統根本「做半套」大幅降低民眾使用意願。

吳佩芸指出，台北市政府會在查詢系統上，一併公開截至上月底待處理件數、上月查報件數、上月處理件數以及執行率，更直觀展示違建相關數據及市府的執行率，讓市民能更有利監督市政。

而台中市目前僅開放2023年度以後違章建築認定的資料供查詢，相較台北市自1995年以後之新違建查報資料全數開放查詢，落差顯而易見。

李正偉表示，台中市違建查詢系統目前可開放檢舉人與被檢舉人查詢相關資料，若任何人都能查詢，恐涉及個資問題，也擔心「違建蟑螂」濫用。

李正偉說，六都中目前僅有台北市與台中市設置違章建築查詢系統，針對系統開放查詢的權限與內容，將滾動式檢討。