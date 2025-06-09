聽新聞
0:00 / 0:00

違建查詢挨批不便利 中市：滾動檢討

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市府列管10萬戶新舊違建，無黨籍市議員吳佩芸指出，違章數達新高峰，市府今年5月建置違章建築查報系統，但公開透明程度、查詢的便利性均不及他縣市，批評應付了事，不利全民監督；都發局表示，考量個資問題，將滾動檢討。

議員吳佩芸指出，台中市違建查詢系統今年5月1日上路，比對台北市違章查詢系統，她認為中市府還有進步空間。例如北市只需輸入查報文號或違建地址，只要「擇一」就能查詢，而台中市，違建人要同時輸入姓名、身分證字號、出生日期及認定通知書文號；一般民眾也須同時輸入「認定通知書文號」及「認定通知書日期」或「函公所查報日期」 及「函公所查報文號」等資訊。吳佩芸批，違章查詢系統根本「做半套」大幅降低民眾使用意願。

吳佩芸指出，台北市政府會在查詢系統上，一併公開截至上月底待處理件數、上月查報件數、上月處理件數以及執行率，更直觀展示違建相關數據及市府的執行率，讓市民能更有利監督市政。

而台中市目前僅開放2023年度以後違章建築認定的資料供查詢，相較台北市自1995年以後之新違建查報資料全數開放查詢，落差顯而易見。

李正偉表示，台中市違建查詢系統目前可開放檢舉人與被檢舉人查詢相關資料，若任何人都能查詢，恐涉及個資問題，也擔心「違建蟑螂」濫用。

李正偉說，六都中目前僅有台北市與台中市設置違章建築查詢系統，針對系統開放查詢的權限與內容，將滾動式檢討。

違建

延伸閱讀

台中海線最大地主竟是「彰化縣府」！13年賣地20公頃 議員籲市府合作

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

谷阿莫健身房爆惡性倒閉！親揭內幕「股份比Andy還少」：我也是受害者

台中健身房倒閉百人受害 消費者控「花5萬1堂教練課都沒上到」

相關新聞

生人迴避！南投竹山罕見送煞引熱議 可帶2物避邪

南投竹山傳出今晚8時至9時於下橫街舉行送煞儀式，喪家已通知鄰里關閉門窗勿通行，引發討論。有人不明白海線習俗怎會跑到山城，...

影／端午過1周才報到！ 南投「帝爺公」靈蛇連46年現身

南投名間天受宮主祀「帝爺公」玄天上帝，過去45年在端午前後常有大頭蛇出沒，會在供桌、神像間穿梭猶如在參拜，相當有靈性，地...

竹山天梯建纜車 議員促改善聯外道路

南投竹山太極峽谷天梯園區地形壯闊，有「西部太魯閣」之稱，縣府擬編逾7億元興建空中纜車，但其聯外道路投49線路況欠佳，縣議...

違建查詢挨批不便利 中市：滾動檢討

台中市府列管10萬戶新舊違建，無黨籍市議員吳佩芸指出，違章數達新高峰，市府今年5月建置違章建築查報系統，但公開透明程度、...

星期評論／別讓兒少成為教育場域被害人

台中市去年底爆發國小棒球隊教練涉性侵小選手多年，被害有41人，2022年北市幼兒園長之子性侵20名幼童、今年5月新北圍棋...

彰化「卦山小屋」啟用了 小朋友的秘密基地

彰化縣彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮，彰化縣長王惠美說，八卦山風景區是觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。