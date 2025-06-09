星期評論／別讓兒少成為教育場域被害人

台中市去年底爆發國小棒球隊教練涉性侵小選手多年，被害有41人，2022年北市幼兒園長之子性侵20名幼童、今年5月新北圍棋教師性侵12名學童，而台中去年未成年遭性侵，占被害者近5成，凸顯教育場域預防系統與防護網不足。

台中市婦幼隊統計，全市去年性侵案件768件，794人受害；前年有707件，受害722人，增加61件、成長8.6%；另12歲以下有86人，前年83人，成長約3.6%，不論被害件數或12歲以下被害人數都不減反增。

除教育場域，去年未成年被害人占總體被害者48％，其中12歲以下占11%、12至17歲占37%，雙方朋友關係占20%、網友占19.2%、學生身分占45%。

梳理台中市警局的統計數據、近年台灣兒少性侵案，未成年學生在性意識未臻成熟、對性好奇、對法律權益不了解前提下，若在朋友、師長錯誤引導下，容易成為性侵、猥褻被害人而不自知，讓加害者食髓知味的繼續犯案，太平區國小棒球隊教練性侵學童案，即是一例。

因應兒少性侵案件件數、人數增加，未成年占比高，台中市警局針對校園、社區，展開實體宣導，加強利用網路社群平台，增進民眾警覺、自我保護意識，也推廣學子使用警政署「警政服務APP－視訊報案」，倘有民眾無法說話或緊急狀況時，得善加利用該項服務，發揮自我保護功能。

另外，市警局為強化「未成年合意性交、猥褻」等「兩小無猜」的預防犯罪防治，邀請專業人士協助自製影片，在12至17歲集中活動熱區重點宣導，引導正確交友觀念，希望能防範於未然。

兒少成為教育場域的被害人，不只是引發對兒童保護法律、制度面討論，也非市警局一個單位的努力可以達成，整個台灣社會都需要強化兒少性教育與法律觀念，第一時間讓未成年學子清楚知道，自己是性犯罪案件被害人，還要建立被害人勇敢站出來的勇氣，讓犯行者得以曝光，減少被害人人數，否則類似的案例仍會如雨後春筍，不斷出現。